Trójmiasto

Top of the Top Sopot Festival 2025. Natasza Urbańska zdradziła repertuar

Top of the Top Sopot Festival 2024
Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o swoich planach na Top of The Top Sopot Festival 2025
Źródło: TVN24
Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 18 sierpnia. Wśród gwiazd podczas pierwszego dnia tego wydarzenia na scenie pojawi się Natasza Urbańska, która przygotowała repertuar "z lat siedemdziesiątych". Kamil Bednarek, który zaśpiewa w ostatnim dniu festiwalu, zamierza z kolei zaskoczyć widzów doborem piosenek.

Natasza Urbańska i Kamil Bednarek byli w sobotę gośćmi TVN24. Artyści opowiadali widzom o przygotowaniach do festiwalu Top of The Top Sopot Festival 2025, który rozpocznie się 18 sierpnia w Operze Leśnej. Autorka hitów takich jak "Rolowanie" czy "Zasypiam w ogniu", która zaśpiewa pierwszego dnia wydarzenia, zdradziła na antenie, co przygotowała na koncert.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

Odkrycie z Nigerii, brytyjski punk i najlepszy polski koncert

Odkrycie z Nigerii, brytyjski punk i najlepszy polski koncert

Kultura i styl

Kamil Bednarek i Natasza Urbańska na Top of The Top Sopot Festival

- To będzie gorączka sobotniej nocy. Wybrałam sobie repertuar z lat siedemdziesiątych, ulubione piosenki. Kostiumy się szyją, nagrałam już też wizuale na ekran - powiedziała piosenkarka.

Kamil Bednarek, którego występ zaplanowano na ostatni, czwarty dzień festiwalu, powiedział z kolei, że jego plany pozostają na razie "owiane tajemnicą".

Kamil Bednarek i Natasza Urbańska
Kamil Bednarek i Natasza Urbańska
Źródło: TVN24

- To jest zawsze ekscytujące być w Sopocie (...), nie zawsze możemy się wszyscy spotkać na jednej scenie, a to jest takie miejsce, w którym mamy taką możliwość i każdy zazwyczaj musi się zderzyć z czymś nowym. Te aranżacje są takim wyjściem ze strefy komfortu, z tym, co mamy na co dzień, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, więc ja uwielbiam te emocje, bo zawsze jest taki motywujący stresik. To oznacza, że to jeszcze nie jest nasz czas, żeby zakończyć karierę - zaznaczył wokalista znany między innymi z piosenek "Chwile jak te" czy "Cisza".

- Zawsze mi się podoba to, że nie każdy na tej widowni jest twoim fanem. To jest piękne, że mamy też cały czas jakieś wyzwania i za każdym razem, kiedy stajemy na takiej scenie, jest coraz piękniejsza oprawa, coraz ciekawsze aranżacje i też ta publiczność się zmienia, więc trendy się zmieniają i cały czas mamy (wykonania - red.) tych numerów, które się słyszały przez lata, ale są (one - red.) w zupełnie nowej odsłonie, dostają nowego życia i to jest w tym chyba najpiękniejsze - powiedział Kamil Bednarek.

TVN24 Clean_20250809111632(20528)_aac
Cała rozmowa z Kamilem Bednarkiem i Nataszą Urbańską
Źródło: TVN24

Cztery dni muzycznego święta

Przez cztery dni, od 18 do 21 sierpnia, na scenie Opery Leśnej pojawi się plejada gwiazd - od legend polskiej estrady po młodych artystów walczących o Bursztynowego Słowika.

Kto wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2025. Oto lista gwiazd >>>

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

SPECJALNY SERWIS POŚWIĘCONY TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL 2025 >>>

Top of the Top Sopot Festival 2024
Top of the Top Sopot Festival 2024
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

FestiwaleMuzykaSopot
