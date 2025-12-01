Agenci CBA w sądzie w Tczewie. Na zlecenie prokuratury

Pierwszą informację o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tczewskim sądzie otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdziło nam to biuro prasowe CBA. Funkcjonariusze byli w budynku sądu 13 listopada tego roku.
Jak przekazał nam Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku, chodzi o śledztwo, które zostało wszczęte w lutym tego roku.
- Prowadzone jest w sprawie bezprawnego wpływu na wynik trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie" - powiedział.
Nie ma podejrzanych
13 listopada, na zlecenie prokuratury, funkcjonariusze CBA odebrali w Sądzie Rejonowym w Tczewie dokumentację związaną z tym przetargiem. Jak podkreślił prokurator, prezes sądu wydał dokumentację dobrowolnie.
Śledztwo prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nie ma osób podejrzanych.
Za bezprawny wpływ na wynik trwającego postępowania grozi do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Street View