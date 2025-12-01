Agenci CBA w sądzie w Tczewie. Na zlecenie prokuratury

Do zdarzenia doszło w Tczewie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tczewskim sądzie otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdziło nam to biuro prasowe CBA. Funkcjonariusze byli w budynku sądu 13 listopada tego roku.

Jak przekazał nam Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku, chodzi o śledztwo, które zostało wszczęte w lutym tego roku.

- Prowadzone jest w sprawie bezprawnego wpływu na wynik trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie" - powiedział.

Sąd Rejonowy w Tczewie Źródło: Google Street View

Nie ma podejrzanych

13 listopada, na zlecenie prokuratury, funkcjonariusze CBA odebrali w Sądzie Rejonowym w Tczewie dokumentację związaną z tym przetargiem. Jak podkreślił prokurator, prezes sądu wydał dokumentację dobrowolnie.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nie ma osób podejrzanych.

Za bezprawny wpływ na wynik trwającego postępowania grozi do trzech lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD