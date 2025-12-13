Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

"Dzisiaj ten chłopiec ubierze ciepłe buty, bez dziury". Trwa "Weekend cudów"

"Weekend cudów" Szlachetnej Paczki
"Weekend cudów" Szlachetnej Paczki
Źródło: TVN24
Trwa "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki. W sobotę i niedzielę pomoc otrzyma blisko 20 tysięcy rodzin. To o trzy tysiące więcej niż rok temu. - Za tymi liczbami kryją się czyjeś trudne historie - mówi wiceprezes stowarzyszenia Wiosna Konrad Kruczkowski. Pan Edward prosił o mop, żeby nie spać na brudnej podłodze - dostanie łóżko. Pani Maria marzy o wypiciu świeżej herbaty w Wigilię - dostanie zapas na cały rok.

W sobotę od rana wolontariusze w ponad 650 magazynach w Polsce przygotowują paczki, które jeszcze dziś i jutro ruszą do rodzin. Po godzinie 10 w sobotę rozdano już 22 procent paczek.

- To jest co roku nasze wielkie wyzwanie, żeby być tam, gdzie jesteśmy potrzebni, żeby zmieniać historie (ludzi - red.) na dobre - mówi Konrad Kruczkowski, wiceprezes stowarzyszenia Wiosna. - Ja w tym roku jako darczyńca kompletowałem paczkę dla chłopca, który marzył o tym, żeby mieć kredki, bo ma tylko połamane. On chyba jeszcze dzisiaj nie wierzy, że ta paczka dotrze. A w tych paczkach są kredki, ale jest też pralka dla jego mamy, kilka innych przedmiotów, zapas żywności, są ubrania, ciepłe buty na zimę. To jest ten moment, dzisiaj ten chłopiec dostanie te kredki, myślę, że dziś zobaczymy pierwszy rysunek. Dzisiaj też ubierze ciepłe buty, bez dziury - dodaje.

Szlachetna Paczka. Wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców
Źródło: TVN24

Joanna Sadzik - prezeska stowarzyszenia Wiosna - mówi, że trzy tysiące więcej osób potrzebujących to z jednej strony dobra wiadomość, bo to oznacza, że więcej osób dostanie to, czego potrzebuje. Z drugiej strony był to też duży stres dla nich.

- W zeszłym roku średnio jedną paczkę robiło 31 osób - tłumaczy. - I pojawiało się pytanie, czy w takim razie znajdzie się 93 tysiące osób więcej, które będą chciały zostać naszymi darczyńcami - mówi.

Do końca, do godziny 22 w piątek, nie byli pewni, czy się uda znaleźć darczyńców dla każdej rodziny. Ale się udało.

- To jest zawsze opowieść o wielkim napięciu, bo się martwimy, czy ta pomoc dotrze naprawdę do każdego, do każdego, kto czeka. Nie chcieliśmy do nikogo zapukać i powiedzieć: dla was zabrakło. To opowieść o wielkiej trosce, była wielka mobilizacja - mówi Konrad Kruczkowski.

Klatka kluczowa-94602
Wolontariusze dostarczą dziś paczki blisko 20 tysiącom rodzin
Źródło: TVN24

Edward chciał mopa, żeby nie stać na brudniej podłodze

Jak dodaje, "Weekend cudów" to najpiękniejszy weekend w roku.

- Ci wolontariusze najpierw docierali do potrzebujących osób, poznawali ich bardzo trudne historie, musieli je dźwigać. Nie jest łatwo wejść do domu, w którym czasami brakuje absolutnie wszystkiego. Pani Maria, jedna z naszych seniorek, która mówiła, że przygotowuje się do świąt, ale inaczej niż wszyscy. Ona nie robi zakupów, nie odwiedza jarmarków. Przez ostatnie tygodnie jedną torebkę herbaty zaparzała cztery razy i mówiła, żeby na Wigilię wystarczyły chociaż dwie świeże. Ja wiem, że dzisiaj być może za kilkanaście, kilkadziesiąt minut dotrze do niej zapas herbaty na więcej niż rok, a do tego będzie przepiękny zestaw filiżanek, żeby na tę świąteczną herbatę będzie mogła zaprosić sąsiadów - mówi wiceprezes stowarzyszenia Wiosna.

Joanna Sadzik wspomina z kolei historię innej pani Marii i pana Edwarda.

- Będzie czekolada dla pani Marii, która powiedziała, że marzy o tym, żeby poczuć jej smak, mop dla pana Edwarda, który śpi na podłodze i chciał, żeby ta podłoga była czysta, a dostanie - jeszcze o tym nie wie - coś, czego absolutnie się nie spodziewał: nowe łóżko, pościel, nowe poszewki, nowe ręczniki, nowy koc - wymienia.

W jednym z magazynów w Krakowie reporter TVN24 rozmawiał też z Januszem i Martyną ze Związku Harcerstwa Polskiego z Myślenic. Harcerze zrobili paczkę dla starszego małżeństwa - Anny i Tadeusza.

- Ze względu na stan zdrowia, mają wiele problemów i chcieliśmy w tym roku ich wesprzeć - mówi Janusz. - Dostaną swetry, spodnie. Ta rodzina wspiera też trzy kotki, więc dostarczyliśmy tyle jedzenia, żeby starczyło im na bardzo długo - dodaje.

Zaczął się "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki
Źródło: TVN24

Szlachetna Paczka jest w tym roku organizowana po raz 25. W zeszłorocznej edycji akcji ponad 17 tysięcy rodzin otrzymało pomoc o łącznej wartości 72,5 mln zł od przeszło pół miliona darczyńców. Wartość paczek była jednak o 1,5 mln zł niższa niż w 2023 roku, co stowarzyszenie Wiosna tłumaczy obawami Polaków o przyszłość związanymi z wysoką inflacją.

Klatka kluczowa-94739
Trwa "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki
Źródło: TVN24
Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku

Marcin Zaborski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp,akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Szlachetna Paczka
Czytaj także:
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
METEO
Taka karta może bardzo pomóc starszej osobie wrócić bezpiecznie do domu
"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Co zrobić, żeby senior nie zaginął
Aleksandra Arendt-Czekała
imageTitle
Puchar Świata opóźniony. Winny pistolet
EUROSPORT
shutterstock_507108301
"Nie tylko mama, tata i dzieci". Polacy coraz częściej tak wyjeżdżają
BIZNES
W pożarze w miejscowości Borówno zginęły dwie osoby
Seria tragicznych pożarów, zginęły cztery osoby
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Czekały 32 lata. "Krok od totalnej euforii"
EUROSPORT
W wypadku zginęły dwie osoby
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Dwie osoby nie żyją
Olsztyn
Wypalenie zawodowe (zdjęcie ilustracyjne)
"Jeden z bohaterów mówi: nie byłem w stanie się podnieść"
Polska
Wjechał w pieszą na pasach
Wjechał w pieszą na pasach. Nagranie "ku przestrodze"
Lublin
imageTitle
Rzucali, czym tylko mogli. Furia podczas wizyty Messiego
EUROSPORT
POLI
Po 17 latach w więzieniu "chciał życia jak w serialu", po 20 dniach wrócił za kraty
Kraków
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
METEO
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
WARSZAWA
ODESSA
Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"
Świat
Pożar kurnika, spłonęło 23 tysiące kurczaków
23 tysiące kurcząt spłonęło w kurniku
Katowice
imageTitle
"Kortyzol w rękach, napięcie znika, gdy ruszam"
EUROSPORT
Jeden z zatrzymanych w sprawi zabójstwa
Brutalne zabójstwo, syn ofiary jednym z oskarżonych
Katowice
konie morskie oko fasiąg wóz konny
Uczelnia odcina się od badań koni nad Morskim Okiem. "W trosce o ochronę zwierząt"
Bartłomiej Plewnia
Staranował dwa ogrodzenia i uderzył w dom
"Zdenerwowany po kłótni z kolegą" staranował płot i uderzył w dom
Białystok
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
WARSZAWA
Na ciele wilka znaleziono ślady po postrzale (zdjęcie ilustracyjne)
Martwy wilk z raną postrzałową na prywatnej posesji. Tego dnia było polowanie
Rzeszów
1212N303XR PIS DNZ BALUC REHABILITACJA-0001
Pani Joanna wciąż walczy o męża. Ale poza systemem
Polska
imageTitle
Tylko wrócił. Rekord Jordana pobity
EUROSPORT
Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku
Niezwykłe odkrycie archeologów. "Materialne świadectwo narodzin miasta"
Michał Malinowski
imageTitle
Postawiła na dietę i mięśnie. To już jest inna Vonn
EUROSPORT
Schron Chatka Puchatka
Chatka Puchatka z nowym gospodarzem
Rzeszów
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
METEO
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
WARSZAWA
74-letnia pani Elżbieta mieszka w takim domu
Dom częściowo runął, do środka leje się woda. Pani Elżbieta wciąż tam mieszka
Wrocław
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica