"Dzisiaj ten chłopiec ubierze ciepłe buty, bez dziury". Trwa "Weekend cudów"

"Weekend cudów" Szlachetnej Paczki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę od rana wolontariusze w ponad 650 magazynach w Polsce przygotowują paczki, które jeszcze dziś i jutro ruszą do rodzin. Po godzinie 10 w sobotę rozdano już 22 procent paczek.

- To jest co roku nasze wielkie wyzwanie, żeby być tam, gdzie jesteśmy potrzebni, żeby zmieniać historie (ludzi - red.) na dobre - mówi Konrad Kruczkowski, wiceprezes stowarzyszenia Wiosna. - Ja w tym roku jako darczyńca kompletowałem paczkę dla chłopca, który marzył o tym, żeby mieć kredki, bo ma tylko połamane. On chyba jeszcze dzisiaj nie wierzy, że ta paczka dotrze. A w tych paczkach są kredki, ale jest też pralka dla jego mamy, kilka innych przedmiotów, zapas żywności, są ubrania, ciepłe buty na zimę. To jest ten moment, dzisiaj ten chłopiec dostanie te kredki, myślę, że dziś zobaczymy pierwszy rysunek. Dzisiaj też ubierze ciepłe buty, bez dziury - dodaje.

Szlachetna Paczka. Wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców Źródło: TVN24

Joanna Sadzik - prezeska stowarzyszenia Wiosna - mówi, że trzy tysiące więcej osób potrzebujących to z jednej strony dobra wiadomość, bo to oznacza, że więcej osób dostanie to, czego potrzebuje. Z drugiej strony był to też duży stres dla nich.

- W zeszłym roku średnio jedną paczkę robiło 31 osób - tłumaczy. - I pojawiało się pytanie, czy w takim razie znajdzie się 93 tysiące osób więcej, które będą chciały zostać naszymi darczyńcami - mówi.

Do końca, do godziny 22 w piątek, nie byli pewni, czy się uda znaleźć darczyńców dla każdej rodziny. Ale się udało.

- To jest zawsze opowieść o wielkim napięciu, bo się martwimy, czy ta pomoc dotrze naprawdę do każdego, do każdego, kto czeka. Nie chcieliśmy do nikogo zapukać i powiedzieć: dla was zabrakło. To opowieść o wielkiej trosce, była wielka mobilizacja - mówi Konrad Kruczkowski.

Wolontariusze dostarczą dziś paczki blisko 20 tysiącom rodzin Źródło: TVN24

Edward chciał mopa, żeby nie stać na brudniej podłodze

Jak dodaje, "Weekend cudów" to najpiękniejszy weekend w roku.

- Ci wolontariusze najpierw docierali do potrzebujących osób, poznawali ich bardzo trudne historie, musieli je dźwigać. Nie jest łatwo wejść do domu, w którym czasami brakuje absolutnie wszystkiego. Pani Maria, jedna z naszych seniorek, która mówiła, że przygotowuje się do świąt, ale inaczej niż wszyscy. Ona nie robi zakupów, nie odwiedza jarmarków. Przez ostatnie tygodnie jedną torebkę herbaty zaparzała cztery razy i mówiła, żeby na Wigilię wystarczyły chociaż dwie świeże. Ja wiem, że dzisiaj być może za kilkanaście, kilkadziesiąt minut dotrze do niej zapas herbaty na więcej niż rok, a do tego będzie przepiękny zestaw filiżanek, żeby na tę świąteczną herbatę będzie mogła zaprosić sąsiadów - mówi wiceprezes stowarzyszenia Wiosna.

Joanna Sadzik wspomina z kolei historię innej pani Marii i pana Edwarda.

- Będzie czekolada dla pani Marii, która powiedziała, że marzy o tym, żeby poczuć jej smak, mop dla pana Edwarda, który śpi na podłodze i chciał, żeby ta podłoga była czysta, a dostanie - jeszcze o tym nie wie - coś, czego absolutnie się nie spodziewał: nowe łóżko, pościel, nowe poszewki, nowe ręczniki, nowy koc - wymienia.

W jednym z magazynów w Krakowie reporter TVN24 rozmawiał też z Januszem i Martyną ze Związku Harcerstwa Polskiego z Myślenic. Harcerze zrobili paczkę dla starszego małżeństwa - Anny i Tadeusza.

- Ze względu na stan zdrowia, mają wiele problemów i chcieliśmy w tym roku ich wesprzeć - mówi Janusz. - Dostaną swetry, spodnie. Ta rodzina wspiera też trzy kotki, więc dostarczyliśmy tyle jedzenia, żeby starczyło im na bardzo długo - dodaje.

Zaczął się "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki Źródło: TVN24

Szlachetna Paczka jest w tym roku organizowana po raz 25. W zeszłorocznej edycji akcji ponad 17 tysięcy rodzin otrzymało pomoc o łącznej wartości 72,5 mln zł od przeszło pół miliona darczyńców. Wartość paczek była jednak o 1,5 mln zł niższa niż w 2023 roku, co stowarzyszenie Wiosna tłumaczy obawami Polaków o przyszłość związanymi z wysoką inflacją.

Trwa "Weekend cudów" Szlachetnej Paczki Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD