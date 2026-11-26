Trójmiasto Świnki morskie przy pojemniku na odpady Natalia Grzybowska |

Ktoś zostawił świnki morskie przy pojemniku na odpady Źródło wideo: SM Gdańsk Źródło zdj. gł.: SM Gdańsk

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Dwie świnki morskie zostały znalezione w klatce pozostawionej na pokrywie pojemnika na odpady w Gdańsku. Porzucone zwierzęta zauważył mieszkaniec, który o sprawie powiadomił straż miejską.

Klatka z gryzoniami została porzucona na śmietniku Źródło zdjęcia: SM Gdańsk

Jak przekazała Marta Mączyńska ze Straży Miejskiej w Gdańsku, po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy zabezpieczyli gryzonie i przewieźli je do siedziby Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej. Następnie świnki morskie trafiły pod opiekę stowarzyszenia pomagającego tym zwierzętom.

Strażnicy sprawdzili również okolicę pod kątem możliwości zabezpieczenia nagrań monitoringu. Ustalono jednak, że kamery nie obejmują miejsca, w którym pozostawiono zwierzęta

Ktoś zostawił świnki morskie przy pojemniku na odpady Źródło zdjęcia: SM Gdańsk

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Jeden telefon może pomóc zwierzętom

Straż miejska przypomina, że zwierzę nie jest rzeczą, którą można zostawić przy śmietniku. Jeśli właściciel nie może dłużej opiekować się swoim pupilem, powinien poszukać dla niego nowego domu lub zwrócić się o pomoc do organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Ważne jest także, by nie pozostawać obojętnym wobec zwierząt zostawionych bez opieki. W tym przypadku mieszkaniec powiadomił służby, dzięki czemu świnki otrzymały pomoc i trafiły pod opiekę stowarzyszenia.

Źródło: Google Maps