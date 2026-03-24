Słupy energetyczne na drodze. Urzędnicy tłumaczą

Do zdarzenia doszło w Strzepczu

Pan Mariusz, autor zdjęć, wyjaśnił, że zrobił je podczas niedawnego pobytu w miejscowości. - Mam w tej okolicy dom letniskowy, zrobiło się ciepło, więc wybrałem się tam i pojechałem na przejażdżkę rowerem. Widziałem te słupy już w zeszłym roku, ale droga była wtedy remontowana, a jednak słupy pozostały do dziś - powiedział.

Na drodze pozostawiono słupy energetyczne, Strzepcz (Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Lampart

- Wygląda to tak, jakby roboty na tym odcinku już się zakończyły, nie ma żadnych oznaczeń o remoncie, na słupach nie ma też żadnych znaków, nawet ostrzegawczych. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz je zobaczyłem, to tylko się uśmiechnąłem, ale teraz pomyślałem, że jest to niebezpieczne i śmieszne jednocześnie, zwłaszcza w nocy. Słupy wyrastają z jezdni, ale nie są w żaden sposób oznakowane. Znajdują się w okolicy, mniej więcej 20 metrów od siebie. Jeden, ten z zaporą, wystaje dość duży kawałek na asfalt, natomiast nie na tyle, aby zmieścił tam normalnych rozmiarów samochód osobowy. Drugi jest bliżej końca jezdni, około metra od krawężnika - relacjonował.

Gmina wyjaśnia

Beata Noculak, zastępca wójta gminy Linia, wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl, że przebudowa ulicy Dargolewskiej w Strzepczu nie została jeszcze zakończona. Jak dodaje, została wylana jedynie pierwsza, tymczasowa warstwa asfaltu, która miała poprawić warunki przejazdu na drodze gruntowej na czas trwania inwestycji.

- Obecnie jest to nadal teren budowy. Prace nie zostały dotychczas odebrane ani przez gminę, ani przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej słupy energetyczne kolidujące z przebiegiem drogi zostaną usunięte, a na odcinku objętym przebudową planowane jest również ułożenie kolejnej - docelowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni - odpowiada Noculak.

