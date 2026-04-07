Ukrył się w kanapie, by uniknąć więzienia

37-latek ma do odbycia karę czterech lat pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Nie stawił się w więzieniu i od kilku miesięcy się ukrywał. Sąd Rejonowy w Kartuzach wydał za nim list gończy.
Policjanci ustalili, że może przebywać w jednym z mieszkań na terenie Starogardu Gdańskiego. Otworzyła im partnerka mężczyzny, która zapewniała, że nie ma go w środku. Przeszukali jednak mieszkanie i znaleźli go w kanapie, ukrył się w skrzyni na pościel.
Mężczyzna trafił do więzienia, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Pomorska