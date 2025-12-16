Do zdarzenia doszło w Sopocie Źródło: Google Earth

W jednym z sopockich lokali gastronomicznych doszło w zeszłym tygodniu do kradzieży telefonu o wartości 3 tysięcy złotych. Sprawcą okazał się 39-letni mieszkaniec Słupska, który wykorzystał empatyczną postawę pracowników lokalu.

- Mężczyzna przyszedł do restauracji i poprosił obsługę o gorącą wodę do termosu. W czasie, gdy pracownicy starali się mu pomóc, 39-latek zabrał telefon należący do jednej z pracownic. Następnie podziękował za wrzątek i opuścił lokal - przekazała sopocka policja.

Po zauważeniu braku telefonu kobieta powiadomiła o zdarzeniu mundurowych. W tym czasie krewni właścicielki próbowali skontaktować się z nią, dzwoniąc na skradziony aparat. Połączenia odbierał jednak sprawca kradzieży, który w trakcie rozmów kierował wobec nich groźby karalne.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Dzień później na terenie Sopotu policjant wspólnie z żołnierką Wojsk Obrony Terytorialnej, pełniącą służbę w ramach operacji "TOR", której celem jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej, rozpoznali na jednej z ulic mężczyznę podejrzewanego o kradzież. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali go.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W tamtejszej prokuraturze 39-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz kierowania gróźb karalnych.