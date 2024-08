92-letnia sopocianka straciła 14 tysięcy złotych i złotą biżuterię, po tym jak wpuściła do domu oszustki, podające się za pracownice wodociągów. Fałszywych inkasentek poszukuje policja.

W poniedziałek, 5 sierpnia, do mieszkania 92-letniej sopocianki zapukały dwie kobiety podające się za pracownice wodociągów.

- Poinformowały, że zostanie wyłączona woda, a następnie weszły do środka i razem z seniorką poszły do łazienki, gdzie kazały kobiecie puścić wodę z prysznica - przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podkom. Lucyna Rekowska. Po około 15 minutach obie kobiety opuściły mieszkanie, a seniorka zadzwoniła do sąsiadki z pytaniem, czy u niej też były te kobiety. W odpowiedzi usłyszała, że nie było żadnej wizyty pracownic wodociągów.