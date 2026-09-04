Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Podpalił zabytkową willę, było w niej przedszkole

|
45-latek skazany m.in. za podpalenie przedszkola w Koszalinie
Pożar budynku przedszkola w Koszalinie
Źródło wideo: Adam/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Kowala
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sąd Rejonowy w Słupsku skazał Piotra G. na cztery lata i osiem miesięcy więzienia za serię podpaleń w kwietniu 2025 roku w Koszalinie. Płonęły wtedy zabytkowa willa, w której działało przedszkole, kamienica i wiata śmietnikowa. Straty oszacowano łącznie na ponad dwa miliony złotych. G. musi te pieniądze zwrócić poszkodowanym.

Do serii pożarów w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) doszło rankiem 27 kwietnia 2025 roku. Płonęła zabytkowa willa przy ul. Piłsudskiego, w której mieściło się m.in. niepubliczne przedszkole i pokoje do wynajęcia. Ogień pojawił się także w klatce schodowej kamienicy przy ul. Matejki i w pobliskiej wiacie śmietnikowej.

Piotr G. był oskarżony o sprowadzenie pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach i życiu lub zdrowiu wielu osób oraz zniszczenie mienia poprzez podpalenie. W piątek przed Sądem Rejonowym w Słupsku (woj. pomorskie) przewodniczący rozprawie asesor Stefan Daniluk zakończył proces i ogłosił wyrok.

45-latek skazany m.in. za podpalenie przedszkola w Koszalinie
45-latek skazany m.in. za podpalenie przedszkola w Koszalinie
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

45-latek został skazany na karę łączną czterech lat i ośmiu miesięcy więzienia. Sąd orzekł wobec niego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie pięciu tysięcy złotych i obowiązek naprawy szkody na rzecz pokrzywdzonych ujętych w akcie oskarżenia i w kwotach tam wskazanych. Te wynoszą łącznie ponad dwa miliony złotych.

Pożar budynku przedszkola
Pożar budynku przedszkola
Źródło zdjęcia: KMP Koszalin

Uzasadniając wydany wyrok, asesor Daniluk zaznaczył, że "sprawstwo i wina oskarżonego nie budziły wątpliwości".

Sąd przy wymiarze kary wziął pod uwagę m.in. stopień społecznej szkodliwości czynów. Uznał go za bardzo wysoki. - Oskarżony działał umyślnie, nie istniały okoliczności ograniczające lub uniemożliwiające mu zdolność oceny popełnionych czynów. W upojenie alkoholowe wprowadził się sam. Nie działał z przymusu. Tam (w willi przy ul. Piłsudskiego) były dzieci, to że nikt nie odniósł obrażeń nie może być okolicznością łagodzącą - mówił asesor.

Zaznaczył, że rozmiar szkód także jest duży. Wskazał straty materialne, ale zwrócił uwagę na to, że "zniszczone zostały miejsca, z którymi związana była lokalna społeczność".

Był już karany za podpalenia

Ponadto oskarżony był już wcześniej karany i w jego przypadku to nie było incydentalne popełnienie przestępstwa.

Sąd uznał, że przyznanie się do winy oskarżonego, nieutrudnianie przez niego postępowania i podjęcie próby zmiany sposobu życia są okolicznościami łagodzącymi. Mimo to "kara musi być realnie dolegliwą". Łagodniejsza, w ocenie sądu, nie realizowałaby w sposób wystarczający "celów zapobiegawczych i wychowawczych wobec oskarżonego oraz celów w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa". Ta wymierzona "jest karą surową, ale nie nadmierną".

Daniluk zaznaczył, zwracając się do oskarżonego, że niewykonywanie obowiązku naprawienia szkody po wyjściu z więzienia, może mieć dalsze konsekwencje prawne. Uchylanie się od tego obowiązku jest zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.

45-latek skazany m.in. za podpalenie przedszkola w Koszalinie
45-latek skazany m.in. za podpalenie przedszkola w Koszalinie
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Oskarżony w ostatnich słowach przed wydaniem wyroku przeprosił za swoje czyny. - Bardzo żałuję tego, co zrobiłem - powiedział na sali sądowej.

Prokurator Karolina Jussis domagała się dla Piotra G. kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności, obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych i zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5 tysięcy złotych.

Przyznał się

Obrońca z urzędu adw. Alicja Górlikowska wnioskowała o łagodny wymiar kary dla swojego klienta. Piotr G. przyznał się do winy, wyraził skruchę i jest w trudnej sytuacji życiowej. Jest bezrobotny, bezdomny, korzysta z noclegowni, z pomocy specjalistów od uzależnień, by w przyszłości nie mieć konfliktów z prawem. W chwili popełniania czynów był nietrzeźwy, nie rozważał ich skutków. - Nie wiedział, że w budynku są jakieś osoby, że jest tam przedszkole, nie przewidywał, że podpalenie będzie miało takie skutki materialne - zaznaczyła w mowie końcowej.

Gdy doszło do podpalenia willi, przedszkolaków w niej nie było. Byli w niej śpiący lokatorzy. Dym wydobywający się z budynku zauważył przejeżdżający patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali się i ruszyli do willi, by ewakuować z niej ludzi. Pomógł im w tym mężczyzna z budynku obok. Budzili lokatorów. Ewakuowali 10 osób, w tym kilkoro dzieci. Zaalarmowali straż pożarną.

Kamienicę przy ul. Matejki mieszkańcy opuścili sami, jeszcze przed przybyciem służb.

Piotr G. został zatrzymany 28 kwietnia ubiegłego roku. W ustaleniu tożsamości mężczyzny pomógł monitoring. Na nagraniu jednej z kamer było widać, jak mężczyzna przeskakuje przez płot i podkłada ogień. 30 kwietnia usłyszał prokuratorskie zarzuty. W grudniu ub.r. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie skierowała akt oskarżenia do koszalińskiego sądu. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Koszalinie sprawę rozpoznał słupski sąd rejonowy.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
18 min
pc
Wicerzecznik PiS: Kral dostał ofertę - nawymyślaj bzdur, to włos ci z głowy nie spadnie
Tak jest
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
KoszalinPrzedszkolepożar
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
WARSZAWA
Jezioro Albano
Wysycha jezioro obok pałacu papieskiego. Rekordowo niski poziom wód
METEO
imageTitle
Visma rozdawała karty. Etap dla van Aerta
Najnowsze
Osiedle Maltańskie w Poznaniu
Mieszkańcy walczą o swoje domy. Apelują o wsparcie do premiera i prezydenta
Poznań
Michał Moskal
Michał Moskal i różne wersje o poprawkach do ustawy
Zuzanna Karczewska
Airbus A320neo linii Air India - zdjęcie ilustracyjne. Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 21 lutego 2026
Co wydarzyło się 11 kilometrów nad ziemią? Wstępne ustalenia po wypadku na pokładzie
Świat
imageTitle
"Wyżywa się na wszystkich dookoła". Stracił nerwy po kraksie
EUROSPORT
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
WARSZAWA
Lato, upał, słoneczniki, gorąco
W prognozach widać upał. Tego dnia ma być 30 stopni
METEO
Berlin Niemcy 06.17.2025, pociąg elektryczny na moście nad drogą, samochody, volkswagen, auta
100 tysięcy stanowisk do likwidacji. Branża "w poważnych kłopotach"
BIZNES
imageTitle
Ma dość oskarżeń. Przedstawił dowód
EUROSPORT
imageTitle
Ruszają pierwsze takie mistrzostwa w Polsce
EUROSPORT
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie dwóch aut, pięć osób poszkodowanych
WARSZAWA
lesnicy
Pasławska na grafice ze strzelbą. Tak komentuje dymisję wiceministra
Polska
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki o umorzeniach śledztw w sprawie Zondacrypto. Co pomija prezydent
Szymon Rębowski
deszcz ulewa wiatr
Ulewy i wichury w Polsce. Alarmy dla wszystkich województw
METEO
Jared Kushner i Steve Witkoff
Witkoff "zaczął się bać" wizyty w Kijowie
Świat
"Flesh Impact" reż. Maggie Gyllenhaal
Miała powstać Marilyn Monroe z AI. Wygrała prawdziwa aktorka
Kultura i styl
Donald Trump
Trump stawia ultimatum. "Obniżcie stawkę"
BIZNES
Kobieta i dziecko potrącone przez pociąg
"Dziecko wbiegło pod pociąg, matka chciała je powstrzymać". Oboje nie żyją
Wrocław
Toksyczna mgła zagraża sąsiednim krajom
Ściągnęli je z korony drzewa, pod nimi dymiły torfowiska
METEO
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
WARSZAWA
Zrzut ekranu 2026-09-3 o 17
"Brak słów na skrajną bezmyślność". Nagranie z monitoringu, zarzut dla kierowcy
Trójmiasto
imageTitle
Z tą rywalką ma idealny bilans. Kiedy kolejny mecz Świątek w US Open?
EUROSPORT
Bogusław Bagsik
Bagsik poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Świat
Donald Tusk i politycy PiS w Sejmie
"Premier wyjął ośmiornicę". W Sejmie zawrzało
Marcin Złotkowski
Niemiecka policja w Bergheim
"Ataki hybrydowe" tuż przed wyborami. "Może się to nasilić"
Świat
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
BIZNES
Donald Trump w Białym Domu
Trump o sojuszniku z NATO: będzie zrujnowanym krajem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica