Grupa dzieci na quadach i motocyklach. Byli ze swoimi ojcami

Dwaj mężczyźni razem ze swoimi synami jeździli quadami i motocyklami po drodze z zakazem ruchu. Dzieci w wieku od 11 do 15 lat nie miały kasków. Okazało się też, że część pojazdów nie miała tablic rejestracyjnych. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.

Jak ustalili policjanci, trzy pojazdy nie miały tablic rejestracyjnych, co oznaczało, że nie były dopuszczone do ruchu i nie miały obowiązkowego ubezpieczenia OC.

- Mężczyźni zostali poinformowani o sporządzeniu wniosku o ukaranie do sądu oraz do Funduszu Gwarancyjnego. W związku z brakiem uprawnień do kierowania przez nastolatków, policjanci sporządzili notatkę do sądu rodzinnego - przekazała oficer prasowa.