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Trójmiasto

Sinice w Bałtyku. Na tych plażach nie można się kąpać

Sinice w Bałtyku
Sinice w okolicach Mielna i Sarbinowa
Źródło wideo: Katarzyna Klatkowska
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
Sinice są w Bałtyku. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazanych 28 czerwca, z ich powodu zamknięto jedno kąpielisko w Trójmieście i jedno w Karwi.

Aktualne dane dotyczące kąpielisk oraz zbiorników wodnych, w których można pływać bez obaw o zdrowie, dostępne są w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na interaktywnej mapie na czerwono zaznaczono m.in. miejsca, gdzie doszło do zakwitu sinic - tam kąpiel jest zakazana.

Sinice w Bałtyku. Które kąpieliska są zamknięte?

Z informacji opublikowanych w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w południe 27 czerwca wynika, że z powodu zakwitu sinic czerwona flaga zawisła na kąpieliskach:

  • Gdynia Śródmieście (data badania 27.06.2026),
  • Karwia wejście na plażę nr 43 (data badania 28.06.2026).

Mapa Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawia kąpieliska oznaczone trzema kolorami: zielonym – miejsca bezpieczne do pływania, czerwonym – zamknięte ze względu m.in. na sinice, śnięte ryby czy niski stan wody, oraz szarym – gdzie brak jest aktualnych danych lub kąpielisko jest nieczynne. Powód ewentualnego zamknięcia wyświetla się w czerwonej ramce po wskazaniu lokalizacji.

Interaktywna mapa z zaznaczonymi kąpieliskami i innymi akwenami wodnymi dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice w Bałtyku
Sinice w Bałtyku
Źródło zdjęcia: TVN24

Sinice i makroglony to nie to samo

- Sinice są przez cały rok w toni wodnej, a latem się liczniej namnażają. Szczególnie jeżeli jest bardzo dużo substancji odżywczych - zwraca uwagę dr Justyna Kobos, Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii UG.

Sinice to jedne z najstarszych form życia na naszej planecie. Te mikroorganizmy potrafią zasiedlać nawet najbardziej ekstremalne środowiska - można je spotkać w glebie, na skałach, korze drzew, lodowcach, w gorących źródłach, a także w wodach słodkich i słonych. Ich masowemu rozwojowi, czyli tzw. zakwitowi, sprzyja m.in. brak deszczu, słaby ruch powietrza, obecność związków odżywczych (głównie fosforanów) oraz temperatura wody przekraczająca 16-20 st. C.

Z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych trudno jest przewidzieć dokładnie, kiedy i gdzie pojawi się zakwit sinic i jak długo potrwa.

POMORSKI SANEPID
Rzecznik Pomorskiego Sanepidu o zakwicie sinic
Źródło: TVN24

- Wystarczy silniejszy wiatr, opady deszczu, związane z tym silniejsze falowanie wody. Powodują one, że sinice tak szybko jak się pojawiają, równie szybko znikają - tłumaczy Zbigniew Zawadzki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Niektóre gatunki sinic mogą wydzielać charakterystyczny, nieprzyjemny zapach przypominający stęchliznę, ziemię lub świeżo skoszoną trawę. Podczas zakwitu te mikroorganizmy często tworzą pianę przy brzegach zbiorników wodnych. W wodzie sinice mogą wyglądać jak rozlana farba, półprzezroczysta galareta albo płaty unoszące się na powierzchni.

Warto odróżniać sinice od makroglonów, które również bywają wyrzucane przez fale na plaże Bałtyku. Choć ich wygląd może być odstręczający, a zapach intensywny, to makroglony – w przeciwieństwie do sinic – nie wytwarzają toksyn i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Sinice w Bałtyku. Co grozi po kontakcie z sinicami

Kontakt z wodą zanieczyszczoną sinicami, np. przez kąpiel lub jej przypadkowe połknięcie, może skutkować różnymi dolegliwościami, takimi jak: wysypka, nudności, biegunka, podwyższona temperatura, bóle mięśni i stawów, a także podrażnienie oczu.

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Tagi:
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