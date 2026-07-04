Trójmiasto Silny wiatr i fale. 130 kąpielisk zamkniętych Oprac. Natalia Grzybowska |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: FotoDax/AdobeStock

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Na 130 kąpieliskach morskich wywieszono w sobotę czerwone flagi zakazujące kąpieli. Powodem są trudne warunki na Bałtyku, w tym silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne, które stwarzają realne zagrożenie dla osób wchodzących do wody.

Ratownicy podkreślają, że w takich warunkach nawet doświadczeni pływacy mogą mieć problem z utrzymaniem się na wodzie, a prądy wsteczne mogą w krótkim czasie odciągnąć od brzegu.

Najwięcej na Pomorzu Zachodnim

Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w województwie zachodniopomorskim. Czerwone flagi pojawiły się m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rewalu, Niechorzu, Kołobrzegu, Mielnie, Darłowie i Jarosławcu.

Trudne warunki dotyczą również Pomorza. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Rowach, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach, Stegnie, Sztutowie i Krynicy Morskiej. W Gdańsku czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach w Sobieszewie, Orlu i Świbnie.

Służby apelują, by każdorazowo sprawdzać oznakowanie na plażach, ponieważ sytuacja może zmieniać się w ciągu dnia.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk dostępne są w Serwisie Kąpieliskowym GIS: https://sk.gis.gov.pl.

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