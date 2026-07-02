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Trójmiasto

Samochód uderzył w dyskont w Ustce

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Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Ustka (woj. pomorskie)
Źródło wideo: Google Pro
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
W czwartek wieczorem w Ustce (woj. pomorskie) samochód wjechał w dyskont spożywczy. Informację i zdjęcia z akcji służb dostaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Akcja służb w Ustce (Pomorskie)

Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Akcja służb w Ustce (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

- O godzinie 20:13 otrzymaliśmy zgłoszenie o uderzeniu samochodu osobowego w dyskont spożywczy w Ustce przy ulicy Sprzymierzeńców. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i sprawdzenia, czy instalacje w budynku nie zostały uszkodzone. - poinformował kapitan Piotr Basarab. 

Dodał, że przyczyna zdarzenia jest nieznana oraz że obyło się bez osób poszkodowanych.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ustkawojewództwo pomorskie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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