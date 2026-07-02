Trójmiasto Samochód uderzył w dyskont w Ustce Oprac. Adrian Wróbel |

Ustka (woj. pomorskie) Źródło wideo: Google Pro Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

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W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Akcja służb w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

- O godzinie 20:13 otrzymaliśmy zgłoszenie o uderzeniu samochodu osobowego w dyskont spożywczy w Ustce przy ulicy Sprzymierzeńców. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i sprawdzenia, czy instalacje w budynku nie zostały uszkodzone. - poinformował kapitan Piotr Basarab.

Dodał, że przyczyna zdarzenia jest nieznana oraz że obyło się bez osób poszkodowanych.

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