Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zderzenie trzech pojazdów ciężarowych i busa. Jedna osoba nie żyje

Pożar busa i ciężarówki na A1
Zderzenie samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym na A1
Źródło: Filip/Kontakt24
Trzy pojazdy ciężarowe oraz bus zderzyły się ze sobą na wysokości miejscowości Rombark (Pomorskie) na autostradzie A1. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. Droga po wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet trzy godziny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia i film ze zdarzenia.

Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 18.30 na 42. kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi, na wysokości miejscowości Rombark w województwie pomorskim.

Wypadek na autostradzie A1
Wypadek na autostradzie A1
Źródło: KW PSP w Gdańsku
Wypadek na A1 na wysokości miejscowości Rombark (woj. pomorskie)
Wypadek na A1 na wysokości miejscowości Rombark (woj. pomorskie)
Źródło: PSP Tczew

Jak przekazał mł. kpt. Konrad Majewski z tczewskiej straży pożarnej, na miejscu doszło do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych oraz busa. Zapaliły się dwa pojazdy. W jednym znaleziono ciało spalonego mężczyzny.

Dwie osoby zostały ranne. Jedną z nich zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek na A1, g. 18:45
Wypadek na A1, g. 18:45
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pożar busa i ciężarówki na A1
Pożar busa i ciężarówki na A1
Źródło: KW PSP w Gdańsku
Wypadek na A1, g. 18:45
Wypadek na A1, g. 18:45
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne
WARSZAWA
W pierwszym zdarzeniu wzięły udział trzy pojazdy, w drugim dwa
Wypadek i kolizja w jednym miejscu na S8. Pięć osób w szpitalu
Poznań
Nie żyje kierowca forda
Wjechał na przejazd, zderzył się z pociągiem. Nie żyje policjant
Poznań

Droga po wypadku jest całkowicie zablokowana. GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Na miejscu jest obecnych 10 zastępów straży pożarnej i kilka zespołów ratownictwa medycznego.

Służby zorganizowały objazd: zjazd na SPO Pelplin– dw229 – dk91 – dw231 i ponowny wjazd na A1 węzeł Kopytkowo.

Wypadek na A1 na wysokości miejscowości Rombark (woj. pomorskie)
Wypadek na A1 na wysokości miejscowości Rombark (woj. pomorskie)
Źródło: PSP Tczew

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Gdańsku

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiDrogi w PolscePomorze
Czytaj także:
Adam Szłapka
Rzecznik rządu o KPO i rozmowie, która "powinna dużo wyjaśniać"
Polska
cukier cukry shutterstock_2209419273
Partia cukru wycofywana z obrotu
BIZNES
Bandżulu, Gambia. Protest przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Zdjęcie z marca 2024 roku
Miesięczna dziewczynka zmarła po okaleczeniu. "Kultura nie jest usprawiedliwieniem"
Świat
tj
Posłanki starły się po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach". "Protestuję"
Polska
imageTitle
Stara miłość nie rdzewieje. Prezydent na meczu w Gdańsku
EUROSPORT
Pogodna noc
Noc jeszcze chłodna, w dzień coraz bliżej upału
METEO
Pożar pustostanu w Szczawnicy. W akcji blisko 100 strażaków
Gęsty dym nad miastem. W akcji blisko 100 strażaków
Kraków
shutterstock_2574743737
PKP Cargo zaczyna zwolnienia grupowe
BIZNES
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
WARSZAWA
Irakijczycy szukają ochłody przed upałem
50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z premierem Indii o Rosji
BIZNES
Bitcoiny, chwilówki i konsola, czyli na co pieniądze z KPO nie poszły
FAŁSZBitcoiny, chwilówki, konsola... Na co środki z KPO nie poszły
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump: po rozmowie z Putinem zadzwonię do Zełenskiego
Świat
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne
WARSZAWA
okrety
Okręty Chin zderzyły się podczas pościgu. Na nagraniu widać zniszczenia
Maciej Michałek
Marcin Józefaciuk
Poseł zawieszony w KO odpowiada. "Nie poniosę odpowiedzialności..."
Polska
krakow ulica shutterstock_1180125964
Zmiany na rynku. "W czerwcu wyłamywał się jeszcze Kraków"
BIZNES
imageTitle
Odwołanie na nic. Angielski klub wykluczony z Ligi Europy
EUROSPORT
Trwają poszukiwania serwala
Zaginiony serwal wrócił do domu. Szukali go dwa tygodnie
Olsztyn
tatry gerlach shutterstock_2657687793
Wypadek w słowackich Tatrach. Zginął Polak
METEO
"Przyjaciele" - obsada serialu
"Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy". Poruszające wyznanie Aniston
Kultura i styl
Pił w parku piwo i zaczepiał przechodniów. Policjantom podał się za postać z komiksu
"X-Men" z Lęborka. Pił piwo, zaczepiał przechodniów i kopnął policjanta
Trójmiasto
imageTitle
Były kadrowicz bierze kadrę do lat 18
EUROSPORT
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
WARSZAWA
Armia Korei Południowej
Stracili 20 procent armii w sześć lat. "Trudna pozycja do skutecznej obrony"
Paulina Borowska
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Oświadczenie hotelarzy w sprawie dotacji z KPO
BIZNES
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w dawnej chlewni. Zarzut zabójstwa i areszt dla matki
Lublin
Marcin Kierwiński Waldemar Żurek
Okrzyki zakłóciły konferencję. Minister od razu zareagował
Polska
Kobieta podczas porodu
Moda na jedzenie łożyska. Czy ma to jakieś zdrowotne korzyści?
Zuzanna Kuffel
Upały we Włoszech
Nie żyje czterolatek. Znaleziono go w nagrzanym aucie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica