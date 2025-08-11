Zderzenie trzech pojazdów ciężarowych i busa. Jedna osoba nie żyje

Zderzenie samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym na A1 Źródło: Filip/Kontakt24

Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 18.30 na 42. kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi, na wysokości miejscowości Rombark w województwie pomorskim.

Jak przekazał mł. kpt. Konrad Majewski z tczewskiej straży pożarnej, na miejscu doszło do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych oraz busa. Zapaliły się dwa pojazdy. W jednym znaleziono ciało spalonego mężczyzny.

Dwie osoby zostały ranne. Jedną z nich zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga po wypadku jest całkowicie zablokowana. GDDKiA szacuje, że utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Na miejscu jest obecnych 10 zastępów straży pożarnej i kilka zespołów ratownictwa medycznego.

Służby zorganizowały objazd: zjazd na SPO Pelplin– dw229 – dk91 – dw231 i ponowny wjazd na A1 węzeł Kopytkowo.

