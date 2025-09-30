Śmiertelnie potrąciła 10-latka. 65-latka usłyszała wyrok

Do zdarzenia doszło w Redzie Źródło: Google Earth

Nieprawomocny jeszcze wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Anna Sz. została skazana na siedem lat więzienia, ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo kobieta musi zapłacić po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdego z rodziców zabitego.

Kobieta odpowiadała za wypadek, który spowodowała 20 grudnia 2022 roku w Redzie (woj. pomorskie). Anna Sz. potrąciła wtedy 10-letniego Filipa, który przechodził przez przejście dla pieszych. Chłopiec z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł 2 stycznia 2023 roku.

10-latek został potrącony na przejściu dla pieszych Źródło: KPP Wejherowo

Miała we krwi substancje psychotropowe

Badania toksykologiczne wykazały we krwi kobiety duże stężenie czterech silnych substancji przeciwbólowych, uspokajających i psychotropowych o działaniu podobnym do alkoholu: diazepamu, estazolamu, nordiazepamu i tramadolu.

Anna Sz. przyznała się do spowodowania wypadku, ale nie do tego, że była w stanie nietrzeźwości po zażyciu substancji psychotropowych. Twierdziła, że tabletkę wzięła po wypadku.

Kobiecie groziło osiem lat więzienia.

