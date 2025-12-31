Pożar na poddaszu, ewakuacja mieszkańców

Do zdarzenia doszło w powiecie puckim Źródło: Google Earth

W środę przy ulicy 10 lutego w Pucku doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Na parterze znajdują się lokale usługowe. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Pożar budynku mieszkalnego w Pucku Źródło: KP PSP w Pucku

Sytuacja "nie jest jeszcze opanowana"

- Pożar rozprzestrzenia się na poddaszu. Na miejscu jest siedem zastępów straży i kolejne w drodze. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana - powiedział redakcji Kontaktu24 młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się osiem osób. Nikt nie został poszkodowany.

