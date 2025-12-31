Pożar na poddaszu, ewakuacja mieszkańców

W środę przy ulicy 10 lutego w Pucku doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Na parterze znajdują się lokale usługowe. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.
Sytuacja "nie jest jeszcze opanowana"
- Pożar rozprzestrzenia się na poddaszu. Na miejscu jest siedem zastępów straży i kolejne w drodze. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana - powiedział redakcji Kontaktu24 młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
Przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się osiem osób. Nikt nie został poszkodowany.
Autorka/Autor: amn, bp/ tam
Źródło: Kontakt24, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Pucku