Trójmiasto

Produkowali narkotyki, spłonęła zabytkowa hala. Ruszył proces

Pożar hali magazynowej w Gdańsku
Pożar zabytkowej hali ZNTK w Gdańsku. Ruszył proces oskarżonych
Źródło: TVN24
Trzej mężczyźni stanęli przed sądem po pożarze zabytkowej hali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. Według śledczych, prowadzili tam narkotykowe laboratorium i to było przyczyną pojawienia się ognia. Straty wyniosły ponad 38 milionów złotych.

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w piątek rozpoczął się proces trzech mężczyzn oskarżonych o spowodowanie w lutym 2025 r. pożaru zabytkowej hali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) przy ul. Siennickiej w Gdańsku.

Źródło: PAP/Adam Warżawa

Oskarżeni, 28-letni Norbert C., 39-letni Paweł S. i 47-letni Daniel S., zostali doprowadzeni na salę rozpraw z aresztu śledczego. Prokurator odczytał akt oskarżenia, w którym oskarżył ich o wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych zawierających klefedron.

Ponadto Paweł S. i Daniel S. zostali oskarżeni o sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a także o uszkodzenie zabytkowej hali ZNTK w Gdańsku. Według prokuratury mężczyźni zgromadzili w hali znaczne ilości substancji łatwopalnych i używali ich przy produkcji środków odurzających, co doprowadziło do pożaru.

Prokuratura podkreśla, że po wybuchu ognia oskarżeni opuścili miejsce zdarzenia, nie alarmując obecnych w hali osób i nie wzywając straży pożarnej. Opóźniło to akcję gaśniczą i spowodowało straty przekraczające 38,5 mln zł.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna

Norbert C. odpowie także za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a także za uszkodzenie zabytkowej hali i znajdujących się w niej zabytków. Prokurator zarzuca mu zgromadzenie dużych ilości substancji łatwopalnych, niestosowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz używanie ich jako odczynników do produkcji narkotyków.

Wobec wszystkich oskarżonych od dnia zatrzymania w kwietniu ubiegłego roku stosowany jest areszt. Za spowodowanie pożaru grozi do 10 lat więzienia. Za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających kara wynosi od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a za niszczenie zabytków - do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Straż Pożarna

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica