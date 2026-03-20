Produkowali narkotyki, spłonęła zabytkowa hala. Ruszył proces

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w piątek rozpoczął się proces trzech mężczyzn oskarżonych o spowodowanie w lutym 2025 r. pożaru zabytkowej hali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) przy ul. Siennickiej w Gdańsku.

Oskarżeni, 28-letni Norbert C., 39-letni Paweł S. i 47-letni Daniel S., zostali doprowadzeni na salę rozpraw z aresztu śledczego. Prokurator odczytał akt oskarżenia, w którym oskarżył ich o wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych zawierających klefedron.

Ponadto Paweł S. i Daniel S. zostali oskarżeni o sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a także o uszkodzenie zabytkowej hali ZNTK w Gdańsku. Według prokuratury mężczyźni zgromadzili w hali znaczne ilości substancji łatwopalnych i używali ich przy produkcji środków odurzających, co doprowadziło do pożaru.

Prokuratura podkreśla, że po wybuchu ognia oskarżeni opuścili miejsce zdarzenia, nie alarmując obecnych w hali osób i nie wzywając straży pożarnej. Opóźniło to akcję gaśniczą i spowodowało straty przekraczające 38,5 mln zł.

Norbert C. odpowie także za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a także za uszkodzenie zabytkowej hali i znajdujących się w niej zabytków. Prokurator zarzuca mu zgromadzenie dużych ilości substancji łatwopalnych, niestosowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz używanie ich jako odczynników do produkcji narkotyków.

Są w areszcie, grozi im do 10 lat więzienia

Wobec wszystkich oskarżonych od dnia zatrzymania w kwietniu ubiegłego roku stosowany jest areszt. Za spowodowanie pożaru grozi do 10 lat więzienia. Za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających kara wynosi od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a za niszczenie zabytków - do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Opracowała Natalia Grzybowska