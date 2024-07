Położyła utarg na samochodzie i odjechała. Fruwające banknoty zbierali inni kierowcy

Bytowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcach zatrzymujących się na trasie Jutrzenka - Kołczygłowy (woj. pomorskie) i zbierających z ulicy pieniądze. Okazało się, że rozsypana gotówka należy do kobiety, która nieopatrznie położyła kopertę z gotówką na dachu pojazdu, po czym ruszyła samochodem. Wewnątrz znajdowało się niemal 30 tysięcy złotych. Niestety nie udało się części odzyskać. Śledczy starają się dotrzeć do osób, które zebrały pieniądze i odzyskać całą kwotę.

- Bytowscy śledczy prowadzą postępowanie pod kątem przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Przesłuchujemy świadków, sprawdzamy monitoringi na trasie, którą jechała kobietai. Apelujemy do osób, które zebrały banknoty, aby przekazały je do najbliższej jednostki policji, gdyż mogą one odpowiadać karnie. A za to przestępstwo grozi kara nawet do roku pozbawienia wolności - dodał policjant.