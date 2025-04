Pijany kierowca wskoczył do jeziora i tam czekał na policjantów

Pijany potrącił pieszego. Uciekając wskoczył do jeziora. Czekał tam na policjantów Źródło: KPP Bytów

Mężczyzna szedł wzdłuż jeziora, kiedy został potrącony przez samochód. Nic mu się nie stało, ale wyczuł od kierowcy alkohol. Zabrał więc mężczyźnie kluczyki i wezwał policję. Sprawca, kiedy usłyszał, że funkcjonariusze są w drodze, wskoczył do jeziora. Dalej jednak nie uciekał, został tam do przyjazdu patrolu.

Do zdarzenia doszło w Osławie-Dąbrowej (woj. pomorskie). Policjanci dostali zgłoszenie od mężczyzny, którego potrącił samochód, kiedy szedł wzdłuż linii brzegowej jeziora.

- Dodał, że nic mu się nie stało, jednak, gdy kierowca wyszedł z pojazdu, pieszy wyczuł od niego alkohol, więc aby uniemożliwić mu dalszą jazdę, wyciągnął kluczyki i zadzwonił na numer alarmowy. 45-letni nietrzeźwy, gdy tylko usłyszał, że na miejsce jadą funkcjonariusze, ruszył do ucieczki i wskoczył do jeziora - mówi sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie.

Dalej nie uciekał. Został w wodzie do czasu przyjazdu funkcjonariuszy.

Pijany potrącił pieszego. Uciekając, wskoczył do jeziora Źródło: KPP Bytów

Był pijany

Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 1,6 promila alkoholu.

- Przekazał policjantom, że spożywał alkohol nad jeziorem, po czym chciał przemieścić się na jego drugą stronę. W trakcie jazdy nie zauważył jednak pieszego i potrącił go. Nie chciał, aby doszło pomiędzy nimi do szarpaniny, więc wskoczył do jeziora - dodaje oficer prasowy.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Odpowie on za spowodowanie kolizji poza drogą publiczną oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Pijany potrącił pieszego, a uciekając wskoczył do jeziora Źródło: KPP Bytów