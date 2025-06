Kierowca jednego z auta cofał w korytarzu życia (wideo bez dźwięku) Źródło: trojmiasto.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę na drodze S7 na wysokości węzła Gdańsk-Południe w kierunku Gdyni. Służby zgłoszenie dostały po godzinie 22.

Jak przekazał mł. asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, na drodze zaczął palić się samochód. Kierowca zdążył się sam ewakuować i nie było osób poszkodowanych.

Zdarzenie wyglądało jednak bardzo poważnie. Auto stanęło w płomieniach. Kierowcy utworzyli więc korytarz życia. Jeden z nich nie zamierzał jednak czekać w korku.

Zaczął cofać w korytarzu życia

Na raporcie portalu trojmiasto.pl pojawił się film, na którym widać, jak jeden z kierowców zaczyna cofać, wykorzystując do tego drogę przygotowaną właśnie dla służb. Autor zapewnia, że to nagranie z korytarza życia utworzonego do płonącego samochodu.

Do zdarzenia pojechali jeden zastęp straży i policjanci. Nie spotkali już kierowcy, który zablokował przejazd. Mł. asp. Karol Kościuk przekazał jednak, że film pojawił się w sieci, dlatego policjanci nie czekają na zgłoszenie i zajmą się sprawą.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo