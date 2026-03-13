Zniszczono 60 nagrobków. Policja szuka sprawców

Żukowo (woj. pomorskie)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja prowadzi śledztwo po dewastacji nagrobków, do której doszło w nocy z czwartku na piątek na cmentarzu parafialnym w Niestępowie w gminie Żukowo (woj. pomorskie).

"Jesteśmy głęboko poruszeni skalą zniszczeń i brakiem szacunku do miejsca spoczynku naszych bliskich" - napisało na swoim profilu na Facebooku Sołectwo Niestępowo.

Dewastacja cmentarza w Niestępowie

Jak przekazał mł. asp. Paweł Klinkosz, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, funkcjonariusze ustalają dokładny czas i przebieg zdarzenia oraz prowadzą działania zmierzające do ustalenia sprawców. W czynnościach bierze udział również technik kryminalistyki, który zabezpiecza ślady mogące mieć znaczenie dla postępowania.

Sprawcy "ukierunkowani na kradzież elementów"

Na obecnym etapie policja nie ma informacji, by zdarzenie miało charakter ideologiczny lub prowokacyjny.

Zniszczonych zostało około 60 nagrobków

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że około 60 nagrobków zostało uszkodzonych, a sprawcy ukierunkowani byli głównie na kradzież metalowych elementów, takich jak ozdoby, litery, krzyże. Policjanci dokumentują miejsce zdarzenia i gromadzą materiał dowodowy - poinformował mł. asp. Klinkosz.

Sołectwo Niestępowo apeluje do mieszkańców o pomoc. Osoby posiadające informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, proszone są o kontakt z parafią lub policją.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok