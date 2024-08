Tragedia nad morzem. Na plaży wypłynęło ciało

Pamiętajmy: • kąpać należy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod okiem wykwalifikowanych ratowników • dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych • pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. • po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo schłodźmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego • materace zostawmy na brzegu - nie wypływajmy na nich na środek zbiornika • przebywając w wodzie stosujmy się do poleceń ratowników • korzystając ze sprzętów pływających, bez względu na umiejętności pływackie, zakładajmy kapoki czy kamizelki ratunkowe • unikajmy korzystania z „dzikich kąpielisk”. W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego, jak kształtuje się dno pod lustrem wody • zwracajmy uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Zanim przystąpisz do działania, weź pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły