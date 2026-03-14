Próbował ukraść kilkanaście opakowań kleju do protez. Policjanci już go znali

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem w Lęborku (woj. pomorskie) Funkcjonariusze wydziału kryminalnego jechali na zlecone czynności służbowe, gdy zwrócili uwagę na dobrze im znanego 29-latka. Mężczyzna wchodził właśnie do jednej z drogerii.

Podejrzewając, że jego wizyta w sklepie może nie mieć związku z zakupami, policjanci postanowili zatrzymać się i poczekać przed wejściem.

- Niedługo później mężczyzna wybiegł ze sklepu, trzymając coś pod bluzą. Za nim pobiegła ekspedientka. Kryminalni zablokowali 29-latkowi drogę i zatrzymali go przed drogerią - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Lęborku.

Jak się okazało, pod ubraniem miał kilkanaście opakowań kleju do protez zębowych o łącznej wartości 194 zł. Skradziony towar wrócił do dalszej sprzedaży. 29-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Opracowała Natalia Grzybowska