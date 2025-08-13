Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji

Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu Źródło: KWP Gdańsk

Do zdarzenia doszło w środku nocy z soboty na niedzielę w Łebie na ulicy Wojska Polskiego. Przechodnie usłyszeli wołanie o pomoc, dobiegające z wnętrza zamkniętej już restauracji. Drzwi nie dało się otworzyć, więc na miejsce wezwano policję.

"Dzielnicowa z miejscowego komisariatu ustaliła dane właściciela lokalu i skontaktowała się z nim telefonicznie. Ten sprawdził w aplikacji swojego telefonu obraz z monitoringu wnętrza restauracji i potwierdził, że faktycznie ktoś próbuje się z niej wydostać" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Właściciel lokalu zobaczył na monitoringu kogoś, próbującego wydostać się ze środka Źródło: KWP Łeba

Gdy właściciel przyjechał na miejsce i otworzył drzwi, okazało się, że wołającym o pomoc był turysta z województwa warmińsko-mazurskiego.

Mężczyzna był wcześniej klientem restauracji. Zasnął, podczas korzystania z toalety. Gdy się obudził, lokal był już zamknięty.

Źródło: Google Maps