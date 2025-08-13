Logo strona główna
Trójmiasto

Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji

Właściciel lokalu zobaczył na monitoringu kogoś, próbującego wydostać się ze środka
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu
Źródło: KWP Gdańsk
Policjanci z Łeby interweniowali w nocy po tym, jak przechodnie usłyszeli wołanie o pomoc z zamkniętej restauracji przy ulicy Wojska Polskiego. W środku był turysta, który przegapił zamknięcie lokalu, bo zasnął w toalecie.

Do zdarzenia doszło w środku nocy z soboty na niedzielę w Łebie na ulicy Wojska Polskiego. Przechodnie usłyszeli wołanie o pomoc, dobiegające z wnętrza zamkniętej już restauracji. Drzwi nie dało się otworzyć, więc na miejsce wezwano policję.

"Dzielnicowa z miejscowego komisariatu ustaliła dane właściciela lokalu i skontaktowała się z nim telefonicznie. Ten sprawdził w aplikacji swojego telefonu obraz z monitoringu wnętrza restauracji i potwierdził, że faktycznie ktoś próbuje się z niej wydostać" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Właściciel lokalu zobaczył na monitoringu kogoś, próbującego wydostać się ze środka
Właściciel lokalu zobaczył na monitoringu kogoś, próbującego wydostać się ze środka
Źródło: KWP Łeba

Gdy właściciel przyjechał na miejsce i otworzył drzwi, okazało się, że wołającym o pomoc był turysta z województwa warmińsko-mazurskiego.

Mężczyzna był wcześniej klientem restauracji. Zasnął, podczas korzystania z toalety. Gdy się obudził, lokal był już zamknięty.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: tvn24.pl/KWP Gdańsk

Źródło zdjęcia głównego: KWP Łeba

