Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
- Na drodze wojewódzkiej numer 224, między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówek, doszło do śmiertelnego wypadku. 41-letni mężczyzna, jadąc samochodem osobowym, uderzył w drzewo. Jechał sam, nie ma innych osób poszkodowanych - przekazał kapitan Mateusz Szmaglik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.
Jak poinformował aspirant sztabowy Piotr Kwidziński, oficer prasowy policji w Kościerzynie, zgłoszenie wpłynęło w piątek około godziny 10.40.
- Kierowca podczas jazdy najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo - podał policjant.
Okoliczności wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.
