Trójmiasto Uderzył w drzewo, zginął na miejscu Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło koło Kościerzyny (woj. pomorskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Na drodze wojewódzkiej numer 224, między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówek, doszło do śmiertelnego wypadku. 41-letni mężczyzna, jadąc samochodem osobowym, uderzył w drzewo. Jechał sam, nie ma innych osób poszkodowanych - przekazał kapitan Mateusz Szmaglik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Jak poinformował aspirant sztabowy Piotr Kwidziński, oficer prasowy policji w Kościerzynie, zgłoszenie wpłynęło w piątek około godziny 10.40.

- Kierowca podczas jazdy najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo - podał policjant.

Śmiertelny wypadek pod Kościerzyną Źródło: KP PSP w Kościerzynie

Okoliczności wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

OGLĄDAJ: TVN24