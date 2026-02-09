Napaść pseudokibiców w Kościerzynie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19 w hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie.

"Na tę chwilę, w związku z wczorajszym zdarzeniem zatrzymanych zostało 30 osób, w tym dwie osoby nieletnie" - głosi komunikat pomorskiej policji.

Jak w rozmowie z TVN24 przekazał asp. szt. Piotr Kwidziński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, zatrzymani mają od 16 do 35 lat. Głównie to mieszkańcy województwa pomorskiego, ale są wśród nich także osoby z woj. kujawsko-pomorskiego. Jak wynika z policyjnych rejestrów, część z zatrzymanych osób miała już na koncie inne wykroczenia i przestępstwa.

Sprawców zarejestrowała kamera monitoringu szkoły. Nagranie zabezpieczyła policja, ale portal Nowe Pomorze z Kościerzyny otrzymał od internauty zdjęcie z filmu.

Zdjęcie z monitoringu przy hali szkoły Źródło: Nowe Pomorze Kościerzyna

Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty

Osoby zatrzymane nie mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu, więc rozwieziono ich do wszystkich komend na Pomorzu.

- Przez całą noc technik i grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczała ślady na miejscu bójki. Policjanci zabezpieczyli także pojazdy, którymi poruszali się zatrzymani. Wewnątrz znaleziono niebezpieczne przedmioty. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, analizowany jest także monitoring. Wszystkie te czynności mają przyczynić się do tego, aby zatrzymać wszystkich sprawców i przedstawić im zarzut pobicia - wyjaśnił oficer prasowy.

30 osób zatrzymanych po poniedziałkowym starciu pseudokibiców Źródło: TVN24

Dziewięć z dziesięciu osób, które trafiły do szpitala, wypisało się już do domu. Jedna, która jest w ciężkim stanie, nadal jest hospitalizowana.

Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty w środę.

Działania policji po bójce pseudokibiców w Kościerzynie (woj. pomorskie) Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

"Wtargnęli do budynku" i "doszło do bójki"

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie przekazała w komunikacie, że "otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu do obiektu sportowego, wewnątrz którego trenowali zawodnicy. Do wnętrza budynku weszła grupa przejezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki".

- Do zdarzenia doszło między godziną 19 a 20. Bardzo duża grupa zamaskowanych osób wkroczyła na naszą halę sportową, do jednej z sal gimnastycznych i pobiła się z trenującą grupą - opowiadał w rozmowie z reporterem TVN24 Krzysztof Sowa, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie. Dodał, że w wyniku zajścia mienie szkolne ani sam obiekt nie zostały zdewastowane.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie o bójce pseudokibiców

Komendant powiatowej jednostki policji ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Podjęli oni "pościg za sprawcami zdarzenia". Mundurowi wprowadzili kontrolę ulic.

Oficer prasowy KPP w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidzyński po godzinie 23 poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że na miejscu bójki technicy zabezpieczali ślady. Policjanci zabezpieczyli również monitoring i przesłuchali świadków. "Czynności w obiekcie policja wykonywała do około 5 rano" - powiedział Krzysztof Sowa.

Policja zatrzymała 13 osób po bójce pseudokibiców w Kościerzynie (woj. pomorskie) Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

O sytuacji powiadomione zostały ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Kibice wynajmowali halę szkoły

Krzysztof Sowa dodał, że w tym okresie halę ich szkoły wynajmował klub sportowy Kaszubia Kościerzyna. Dodał, że osoby te "trenowały tam pięściarstwo".

- Przy analizie monitoringu i niejednokrotnym, osobistym udostępnianiu sali tej grupie mogę to potwierdzić z całą pewnością, że ta dyscyplina sportu przede wszystkim była tam trenowana i to w przekroju wiekowym najróżniejszym - od młodzieży i młodszych dzieci aż po starsze osoby - powiedział nam dyrektor.

Łukasz Wróbel, prezes klubu Kaszubia Kościerzyna, przyznał w rozmowie z tvn24.pl, że oni jako klub pomogli wynająć halę swoim kibicom. Podkreślił, że nie są to pseudokibice, a w hali trenowali w "sportowy sposób, a nie chuligański".

- Były to różne dyscypliny: pięściarstwo, gra w koszykówkę, sporty ogólnorozwojowe. Byli tam rodzice ze swoimi dziećmi, salę wynajmowali od września i nigdy nic się nie działo - przekazał nam Wróbel.

Szef MSWiA: zero tolerancji dla bandytów

Do prowadzonych czynności odniósł się we wtorek wieczorem szef MSWiA.

"13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas 'ustawki'. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja" - napisał na platformie X.

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal Nowe Pomorze Kościerzyna.

13 zatrzymanych przez @PolskaPolicja pseudokibiców dwóch znanych Pomorskich klubów podczas „ustawki”. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewnie wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo @PomorskaPolicja 👏 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) February 9, 2026 Rozwiń Kierwiński o bójce pseudokibiców w Kościerzynie Źródło: X

OGLĄDAJ: TVN24 HD