Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do napadu na 14-letniego chłopca doszło 21 marca w Kołobrzegu. Trzej młodzi mężczyźni pobili nastolatka. Następnie ukradli mu kurtkę.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Kołobrzegu szybko ustalili, kto może stać za atakiem, i zatrzymali podejrzanych w wieku od 21 do 24 lat.

W ich mieszkaniach funkcjonariusze zabezpieczyli elementy odzieży, telefon komórkowy oraz inne przedmioty, które mogą stanowić dowody w sprawie.

Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, obowiązek regularnego stawiennictwa w jednostce oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Śledztwo w sprawie ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.

