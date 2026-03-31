Trójmiasto

Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę

Napadli na nastolatka w Kołobrzegu
Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
14-letni chłopiec padł ofiarą napadu w Kołobrzegu. Trzej młodzi mężczyźni pobili go, a następnie zabrali kurtkę. Funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali podejrzanych.

Do napadu na 14-letniego chłopca doszło 21 marca w Kołobrzegu. Trzej młodzi mężczyźni pobili nastolatka. Następnie ukradli mu kurtkę.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Kołobrzegu szybko ustalili, kto może stać za atakiem, i zatrzymali podejrzanych w wieku od 21 do 24 lat.

Źródło: KPP Kołobrzeg

W ich mieszkaniach funkcjonariusze zabezpieczyli elementy odzieży, telefon komórkowy oraz inne przedmioty, które mogą stanowić dowody w sprawie.

Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, obowiązek regularnego stawiennictwa w jednostce oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Źródło: KPP Kołobrzeg

Śledztwo w sprawie ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Kołobrzeg

Natalia Grzybowska
