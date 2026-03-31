Napadli na 14-latka. Pobili, potem zabrali kurtkę

Do napadu na 14-letniego chłopca doszło 21 marca w Kołobrzegu. Trzej młodzi mężczyźni pobili nastolatka. Następnie ukradli mu kurtkę.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Kołobrzegu szybko ustalili, kto może stać za atakiem, i zatrzymali podejrzanych w wieku od 21 do 24 lat.
W ich mieszkaniach funkcjonariusze zabezpieczyli elementy odzieży, telefon komórkowy oraz inne przedmioty, które mogą stanowić dowody w sprawie.
Sprawa jest rozwojowa
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny, obowiązek regularnego stawiennictwa w jednostce oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.
Śledztwo w sprawie ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Kołobrzeg