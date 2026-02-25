Śniegiem ugasili płonące auto

Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim Źródło: Google Earth

Auto stanęło w płomieniach we wtorek w miejscowości Koleczkowo (województwo pomorskie). Strażacy dostali zgłoszenie po godzinie 10.30.

"Po przyjeździe na miejsce okazało się, że pożar został ugaszony śniegiem przez świadków. Nasze działania polegały na usunięciu śniegu, skontrolowaniu auta kamerą termowizyjną oraz jego dogaszeniu" - napisali w mediach społecznościowych druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie.

Wstawili również zdjęcie ośnieżonego samochodu.

Świadkowie ugasili śniegiem płonące auto Źródło: OSP Bojano

Właściciel auta był poszukiwany, musiał zapłacić grzywnę

Jak przekazała nam asp. sztab. Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, policjanci także dostali zgłoszenie o pożarze auta. Przy okazji wyszło na jaw, że właściciel pojazdu był poszukiwany. Chodziło o niezapłacenie grzywny. Po okazaniu dowodu wpłaty mężczyzna został zwolniony.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska