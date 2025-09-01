Rozciął sobie palec, autem stanął na podjeździe dla karetek. Był pijany

Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Kartuscy policjanci otrzymali informację, że na podjeździe dla karetek stanął samochód. Przyjechał nim mężczyzna z urazem palca. Usłyszeli, że może być nietrzeźwy.

Przyjechał, bo rozciął sobie palec

Jak przekazała starsza sierżant Aleksandra Philipp, oficer prasowa policji w Kartuzach, okazało się, że kierowca przyjechał do szpitala ponieważ szlifierką rozciął sobie palec. 48-latek miał w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat więzienia.