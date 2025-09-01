Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Rozciął sobie palec, autem stanął na podjeździe dla karetek. Był pijany

Zabił matkę i sam zadzwonił na policję
Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim
Źródło: Google Earth
Mężczyzna z poranionym palcem sam przyjechał do szpitala w Kartuzach (Pomorskie) i zatrzymał się na podjeździe dla karetek. Jak się okazało, był nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Kartuscy policjanci otrzymali informację, że na podjeździe dla karetek stanął samochód. Przyjechał nim mężczyzna z urazem palca. Usłyszeli, że może być nietrzeźwy.

Przyjechał, bo rozciął sobie palec

Jak przekazała starsza sierżant Aleksandra Philipp, oficer prasowa policji w Kartuzach, okazało się, że kierowca przyjechał do szpitala ponieważ szlifierką rozciął sobie palec. 48-latek miał w organizmie ponad 0,8 promila alkoholu.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat więzienia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaKartuzyPomorzeAlkohol
Czytaj także:
Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie
Wrocław
imageTitle
Leon spokojny o formę Polaków. "Nogi są ciężkie, ale to dobrze"
Najnowsze
Pożar mieszkania z powodu wybuchu gazu
Wybuch gazu i pożar mieszkania
Łódź
Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu
Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze
Trójmiasto
Wąż ma około półtora metra
Wąż na balkonie. Mieszkanka Lublina wezwała służby
Lublin
Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Jako nastolatka została zaatakowana w pociągu. Przyszła królowa broniła się butem
Kultura i styl
Mężczyzna tonął, świadkowie ruszyli na pomoc
Chcieli się schłodzić, byli pijani. Jeden zaczął tonąć
Opole
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy
Wrocław
Im większy tętniak, tym większe ryzyko, że pęknie. Taka sytuacja zagraża życiu pacjenta
Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe
Zuzanna Kuffel
Czołg został przewieziony do Czchowa
Wiceminister miał przekazać czołg znajomemu. Jest zapowiedź wniosku do prokuratury i odpowiedź
Kraków
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
WARSZAWA
imageTitle
Grał w jednej z najlepszych młodzieżowych reprezentacji świata. Trafił do ekstraklasy
EUROSPORT
Szczątki poza terenem cmentarza, Pińczata koło Włocławka
Kości w pobliżu cmentarza. Sprawę bada prokuratura
Kujawsko-Pomorskie
trening, fitness, aplikacja
Rewolucja dla kierowców. Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Jest decyzja w sprawie szczepień przeciw Covid-19. Czy zaszczepimy się bezpłatnie?
Zdrowie
shutterstock_2495156271
Tysiące upadłości konsumenckich. Wierzyciele czekają na ponad 260 milionów
BIZNES
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może odwrotnie?
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
Upalnie, gorąco
Upały, burze i ulewy na horyzoncie. Są ostrzeżenia
METEO
Lekcja WF-u
WF i "śniadaniówka" to podstawy. Lekarze przypominają, jak zadbać o zdrowy powrót do szkoły
Zdrowie
Aktywiści spryskali historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Stoczniowa brama w pomarańczowym proszku. Dwie osoby z zarzutami
Trójmiasto
imageTitle
Szok w Bundeslidze. Bayer zwolnił trenera po dwóch meczach
Najnowsze
USA. Zderzenie dwóch samolotów w Kolorado
Dwa samoloty zderzyły się, podchodząc do lądowania
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza
"Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"
METEO
Dwulatka boso spacerowała przy przystanku
Dwulatka sama spacerowała po ulicy. Była boso, miała tylko body i pieluszkę
Katowice
imageTitle
Skandal po finale. Suarez opluł członka sztabu rywali
Najnowsze
Ciężarówka na czołówkę
Wyprzedzał sznur aut, jechał wprost na autobus. Nagranie
Katowice
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu
WARSZAWA
Żegocina
"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"
METEO
Nowe studio TVN24 i Faktów TVN
TVN24 najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce
Polska
imageTitle
Trzeci najdroższy transfer w historii. Liverpool rozbije bank
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica