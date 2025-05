Karol Nawrocki przekazał mieszkanie. Kawalerka trafi do stowarzyszenia z Gdyni

Nawrocki: zdecydowałem, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji Źródło: TVN24

Karol Nawrocki przekazał kawalerkę, która kupił od pana Jerzego Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni - ustaliła Interia. Kandydat na prezydenta na początku maja zapowiadał, że przekaże mieszkanie na cele charytatywne.

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki przekazał, że kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego przekaże na cele charytatywne. Podjął taką decyzję po tym, kiedy na jaw wyszło, że ma dwa mieszkania, a jedno z nich kupił od starszego mężczyzny, który od roku przebywa w domu pomocy społecznej.

W czwartek Interia poinformowała, że dotarła do aktu notarialnego, z którego wynika, że kawalerka trafi do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni.

Dokument, który potwierdza darowiznę mieszkania został podpisany 14 maja. Znalazł się tam też zapis o prawie zamieszkania w lokalu przez Jerzego Ż.

Karol Nawrocki przekazał mieszkanie

Interia cytuje akt notarialny, do którego dotarła: "Marta Nawrocka, działająca w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz swojego męża Karola Nawrockiego oświadcza, że zobowiązuje siebie oraz swojego mocodawcę do wydania przedmiotu niniejszej umowy Stowarzyszeniu pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni z siedzibą w Gdyni w terminie do dnia 16 maja 2025 i co do obowiązku wydania przedmiotu niniejszej umowy poddaje siebie oraz swojego mocodawcę egzekucji, stosownie do art. 777, par.1, pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego".

W dokumencie jest również zapis o tym, że stowarzyszenie ma umożliwić zamieszkanie w lokalu Jerzemu Ż. Zarząd stowarzyszenia poświadczył, że przyjął to zobowiązanie i potwierdził gotowość jego realizacji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Jak można przeczytać na stronie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni, działają już od 10 lat i działają „w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los”.

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, klub dla dzieci, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu oraz schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholem.

Nie jedno a dwa mieszkania

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki w trakcie jednej z debat powiedział, że ma jedno mieszkanie. Onet ujawnił, że polityk ma też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach i w zamian za opiekę nad nim. 80-latek jednak od ponad roku przebywa w domu pomocy społecznej.

Kiedy sprawa wyszła na jaw, Nawrocki poinformował, że przekaże mieszkanie na cele charytatywne.

