Trójmiasto

Pożar remizy strażackiej, dwóch druhów rannych. Płonęły też dwa inne budynki

Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny
Nocny pożar w Helu
Źródło: OSP Hel
Dwóch druhów Ochotniczej Straży Pożarnej zostało rannych podczas pożaru, który wybuchł w nocy w Helu. Ogień pojawił się w restauracji i objął dwa pobliskie budynki - część parafii i remizę strażacką. "Część remizy spłonęła, a my z bólem patrzyliśmy, jak płomienie niszczą miejsce, w którym od lat służymy mieszkańcom Helu" - napisali strażacy w mediach społecznościowych.

Do pożaru doszło przed godziną 3 w nocy z czwartku na piątek na ulicy Wiejskiej w Helu. Ogień objął budynek gospodarczy należący do parafii, restaurację oraz część budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, w trakcie akcji gaśniczej obrażenia odniosły dwie osoby - druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu podtruł się dymem, a druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni doznał urazu nogi.

Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny
Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny
Źródło: KP PSP Puck, OSP Puck

Strażak podkreślił, że działania gaśnicze prowadzone były w trudnych warunkach, z uwagi na zwartą zabudowę oraz szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

"Wydarzyło się coś, czego nigdy nie chcieliśmy przeżyć"

Akcja na miejscu została zakończona. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Ogień pojawił się w budynku restauracji.

- Dzięki sprawnym i ofiarnym działaniom strażaków oraz pomocy mieszkańców Helu udało się uratować część wyposażenia i sprzętu gaśniczego z remizy OSP - dodał Kuptz.

Ogień objął trzy budynki, w tym restaurację
Ogień objął trzy budynki, w tym restaurację
Źródło: KP PSP Puck, OSP Puck

"Dzisiejszej nocy wydarzyło się coś, czego nigdy nie chcieliśmy przeżyć… W wyniku pożaru budynku sąsiadującego z naszą remizą, ogień objął również nasz dom - serce OSP Hel. Część remizy spłonęła, a my z bólem patrzyliśmy, jak płomienie niszczą miejsce, w którym od lat służymy mieszkańcom Helu" - napisała Ochotnicza Straż Pożarna w Helu w mediach społecznościowych.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy także na Kontakt24.

Pożar w Helu. Spłonęła część remizy strażackiej
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Pożar, Hel
Pożar, Hel
Źródło: Internauta/ Kontakt24
Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Puck, OSP Puck

pożarOchotnicza Straż PożarnaStraż pożarnawojewództwo pomorskiePożary
