Do pożaru doszło przed godziną 3 w nocy z czwartku na piątek na ulicy Wiejskiej w Helu. Ogień objął budynek gospodarczy należący do parafii, restaurację oraz część budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, w trakcie akcji gaśniczej obrażenia odniosły dwie osoby - druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu podtruł się dymem, a druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni doznał urazu nogi.

Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny Źródło: KP PSP Puck, OSP Puck

Strażak podkreślił, że działania gaśnicze prowadzone były w trudnych warunkach, z uwagi na zwartą zabudowę oraz szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

"Wydarzyło się coś, czego nigdy nie chcieliśmy przeżyć"

Akcja na miejscu została zakończona. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Ogień pojawił się w budynku restauracji.

- Dzięki sprawnym i ofiarnym działaniom strażaków oraz pomocy mieszkańców Helu udało się uratować część wyposażenia i sprzętu gaśniczego z remizy OSP - dodał Kuptz.

Ogień objął trzy budynki, w tym restaurację Źródło: KP PSP Puck, OSP Puck

"Dzisiejszej nocy wydarzyło się coś, czego nigdy nie chcieliśmy przeżyć… W wyniku pożaru budynku sąsiadującego z naszą remizą, ogień objął również nasz dom - serce OSP Hel. Część remizy spłonęła, a my z bólem patrzyliśmy, jak płomienie niszczą miejsce, w którym od lat służymy mieszkańcom Helu" - napisała Ochotnicza Straż Pożarna w Helu w mediach społecznościowych.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy także na Kontakt24.

Pożar w Helu. Spłonęła część remizy strażackiej Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24 Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24 Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24 Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24 Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24 Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24 Pożar, Hel Źródło: Internauta/ Kontakt24

