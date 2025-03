Przyjechała z dzieckiem na SOR. Nie otrzymała pomocy, bo nie było lekarza

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Kobieta spacerowała z synem po godzinie 15 w okolicach Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni. Nagle 10-latek się przewrócił i uderzył głową o ścieżkę utwardzoną kamieniami. Chociaż chłopiec nie stracił przytomności, zaczął zapominać, co się stało. Kobieta pojechała więc z dzieckiem na SOR Szpitala Miejskiego im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

"Wyszedł do nas pracownik szpitala i powiedział: dobrze, że jesteście, natomiast my nie udzielimy wam pomocy, bo nie ma kto tej pomocy udzielić " - mówiła portalowi RMF24.pl kobieta.

Pielęgniarka miała zaproponować udanie się do szpitala na Zaspie w Gdańsku albo wezwanie karetki i dowiezienie ich do szpitala w Wejherowie. Kobieta nie otrzymała odpowiedzi, jak długo będą czekać. Wyszła więc ze szpitala. Zadzwoniła na numer alarmowy i dostała konkretne wskazówki, co robić. Ostatecznie pojechała do szpitala w Gdańsku, gdzie 10-latek otrzymał pomoc.