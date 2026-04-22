Czarny dym nad miastem. Płonie hala z makulaturą
Pożar wybuchł w hali przy ulicy Północnej w Gdyni około godziny 17.
- Do pożaru wyjechało dziewięć zastępów ratowniczo-gaśniczych. Zapaliła się hala, w której składowano sprasowaną makulaturę. Próbujemy opanować ogień - powiedział Paweł Przybyłowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
Informację o pożarze, zdjęcia i filmy otrzymaliśmy na Kontakt24.
W rejonie pożaru policjanci kierują ruchem.
- Ze względów bezpieczeństwa funkcjonariusze wprowadzili objazdy w okolicy ulicy Północnej. Kierowcy powinni dostosować się do poleceń policjantów - informuje Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Pożarowi towarzyszy duże zadymienie. Słup dymu widać z odległych miejsc - informują mieszkańcy, którzy przesyłają zdjęcia i nagrania na Kontakt24
Przyczyny pożaru nie są znane. Trwa akcja gaśnicza.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 / T.Cym