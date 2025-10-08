Chcieli zatrzymać podejrzewanego o zabójstwo. Wyskoczył z piątego piętra, nie żyje

Do zdarzenia doszło w Gdyni Źródło: Google Earth

Mężczyzna był poszukiwany w związku z podejrzeniem zabójstwa 87-latka, do którego doszło 2 października w Gdyni.

We wtorek wieczorem gdyńscy i gdańscy funkcjonariusze namierzyli podejrzewanego w jednym z mieszkań na ulicy Morskiej w Gdyni. Gdy weszli do mieszkania, mężczyzna wyskoczył z piątego piętra budynku. Nie przeżył.

"Przy ul. Morskiej w Gdyni, policjanci z Gdyni i Gdańska przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku podejmowali działania zmierzające do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo, do którego doszło 2 października w Gdyni. Udział SPKP w Gdańsku miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzacych czynności policjantów. W momencie dynamicznego wejścia do mieszkania mężczyzna podejrzewany o zabójstwo wyskoczył z piątego piętra budynku. W wyniku upadku poniósł śmierć na miejscu" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

O sprawie została poinformowana prokuratura oraz wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

