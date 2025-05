Agresywny pasażer zaatakował kierowniczkę pociągu

Gdynia Źródło: Google Earth

Do niebezpiecznego incydentu doszło na jednym z gdyńskich peronów Szybkiej Kolei Miejskiej. Pasażer najpierw zaatakował słownie kierowniczkę pociągu, a następnie przeszkodził w odjeździe kolejnego składu, uderzając pięściami w szybę kabiny maszynisty.

Do zdarzenia doszło 14 maja na stacji Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. Jak przekazało SKM Trójmiasto, agresywny pasażer bez powodu zaatakował kierowniczkę pociągu, zerwał jej identyfikator służbowy i wrzucił go do przedziału. Następnie zamknął z dużą siłą uchylne drzwi służbowe, tuż przed jej głową, czym mógł ją zranić.

Gdy pociąg odjechał, "pasażer stał niebezpiecznie blisko krawędzi peronu podczas wjazdu kolejnego składu, a następnie uderzał pięściami w szybę kabiny maszynisty, uniemożliwiając odjazd pojazdu przez kolejne 3 minuty" - przekazał przewoźnik.

Całe zajście zostało zarejestrowane przez monitoring. Dzięki interwencji służb sytuacja została opanowana. Funkcjonariusze SOK ujęli i wylegitymowali mężczyznę.

