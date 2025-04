Zerwane i spalone flagi Polski na Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

11 flag Polski zostało zerwanych w nocy z wtorku na środę na terenie Westerplatte, a część z nich została spalona - poinformowało w czwartek Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sprawca nie jest na razie znany. Placówka zawiadomiła policję o znieważeniu symboli państwowych. Jak informuje policja, zniszczone zostały też flagi UE, a tej samej nocy w okolicy doszło do kradzieży z włamaniem.

Jak poinformowało w komunikacie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w nocy z 1 na 2 kwietnia 2025 r. na terenie Westerplatte doszło do znieważenia symboli państwowych.

Chodzi o 11 flag Polski, należących do muzeum, które zostały zerwane przez nieznanych sprawców. Część z nich spalono.

Zawiadomienie o znieważeniu polskich flag

"Sprawca uszkodził również elementy masztów: linki i mechanizmy kołowrotowe. Straty finansowe szacuje się na ok. 10-15 tys. zł" - podkreślili przedstawiciele muzeum w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji.

Władze muzeum o dewastacji powiadomiły policję. Zawiadomienie dotyczy artykułu 137 Kodeksu karnego. Przepis ten mówi o publicznym znieważeniu znaku lub symbolu narodowego, w tym flagi państwowej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

"Deklarujemy pełną współpracę z organami ścigania. Przekażemy też wszelkie posiadane dowody, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy oraz wyjaśnieniu okoliczności tego incydentu" - podkreśliło w oświadczeniu gdańskie muzeum.

"Z głębokim ubolewaniem przyjęliśmy ten akt wandalizmu i stanowczo potępiamy niszczenie flag Rzeczypospolitej Polskiej, której z najwyższym poświęceniem bronili westerplatczycy. Dokonanie tego czynu w miejscu tak ważnym dla polskiej historii zasługuje na jednoznaczne potępienie" - czytamy w komunikacie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. "Mamy nadzieję, że wobec sprawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje" - zakończono oświadczenie.

Policja: zniszczone flagi Polski i UE oraz kradzież z włamaniem

Jak poinformowała nas podinsp. Magdalena Ciska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie wandalizmów w czwartek około godziny 13.

Według zgłoszenia, na drodze do pomnika Obrońców Westerplatte doszło do kradzieży z włamaniem oraz usiłowania tego przestępstwa do trzech punktów gastronomicznych.

Pomnik Obrońców Wybrzeża Źródło: tvn24

- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieznany sprawca także zerwał oraz zniszczył flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowej-śledczej, technik kryminalistyki oraz policjant z psem tropiącym. Funkcjonariusze prowadzą oględziny, przesłuchują świadków i zabezpieczają oraz analizują zapisy z kamer monitoringu - przekazała podinsp. Ciska.

Westerplatte to dla Polaków jeden z najważniejszych symboli II wojny światowej, kojarzącym się przede wszystkim z niemieckim atakiem na polską placówkę 1 września 1939 r. Obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez polski garnizon do dziś jest symbolem heroizmu polskich żołnierzy w walce z niemieckim najeźdźcą, który rozpoczął w ten sposób drugi światowy konflikt.