Zamaskowani sprawcy strzelali do 14-latka z karabinków na kulki   

Do zdarzenia doszło w piątek. "Dwie 14-latki pod pretekstem spotkania namówiły 14-letniego pokrzywdzonego, by przyszedł do pustostanu w Gdańsku. Na miejscu dwóch nieznanych zamaskowanych sprawców grożąc pokrzywdzonemu, chciało zmusić go do założenia kajdanek. Następnie sprawcy z karabinków ASG oddali strzały w jego kierunku naruszając jego nietykalność cielesną" - przekazała we wtorek oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska. Nastolatki udało się zatrzymać i przesłuchać już dzień później. Natomiast w poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy 17-latka. Na miejscu zabezpieczono pistolet sprężynowy na kulki, pałkę, gaz, kamizelkę taktyczną oraz rękawice taktyczne.