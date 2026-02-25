Logo strona główna
Trójmiasto

Zaatakował taksówkarza podczas nocnego kursu. Usłyszał wyrok

27-latek został zatrzymany
Atak na taksówkarza podczas nocnego kursu
Daniel M. został skazany na 16 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Do ataku doszło po nocnym kursie w listopadzie 2023 roku. Po brutalnym pobiciu M. zamknął kierowcę w bagażniku auta. Mężczyzna odpowiadał też za kradzież dokumentów, posiadanie środków odurzających i amunicji.

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sędzia skazał Daniela M. na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 10 miesięcy za kradzież oraz posługiwanie się i ukrycie dokumentów stwierdzających tożsamość innej osoby, sześć miesięcy za posiadanie środków odurzających i kolejne pół roku za posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Sąd wymierzył mu karę łączną 16 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo, tytułem zadośćuczynienia, zasądzono od niego 200 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego oraz 2,5 tysiąca złotych tytułem odszkodowania. Daniel M. ma również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów przez 10 lat.

Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź

Rodzina wszczęła alarm

Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku około godziny 4 nad ranem. 27-letni wówczas mężczyzna zamówił kurs taksówką, a po jego zakończeniu zaatakował kierowcę, używając paralizatora i gazu łzawiącego. Następnie wielokrotnie uderzał pokrzywdzonego w głowę i inne części ciała.

Sprawca zmusił taksówkarza do wejścia do bagażnika pojazdu, po czym zabrał mu telefony komórkowe, portfel z pieniędzmi (w środku było około dwóch tysięcy złotych) oraz dokumenty. Odjechał w inne miejsce, gdzie wyciągnął mężczyznę z bagażnika i rzucił go na brzeg rzeki. Obwiązał mu głowę taśmą, częściowo zaklejając usta i nos.

Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając pokrzywdzonego w zamkniętym samochodzie.

Zatrzymanie Daniela M. (zdjęcie z listopada 2023 roku)
Zatrzymanie Daniela M. (zdjęcie z listopada 2023 roku)
Źródło: Pomorska policja

Następnego dnia rodzina zaginionego poinformowała o jego poszukiwaniach na portalach społecznościowych i zgłosiła sprawę policji. Funkcjonariusze odnaleźli samochód w pobliżu Martwej Wisły. W bagażniku znajdował się skrępowany mężczyzna, którego w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Sprawcę zatrzymano dzień po napaści. W jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli dokumenty pokrzywdzonego, narkotyki oraz nabój.

Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Gdańsku jest nieprawomocny.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pomorska policja

Wyroki sądowe w PolsceGdańsktaksówkarze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica