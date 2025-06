"Obraźliwe naklejki" na karetce. Bo garaż był zablokowany

Gdańsk Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracownicy Stacji Pogotowia Ratunkowego z Gdańska opisali w mediach społecznościowych przykrą sytuację, która miała miejsce w poniedziałek. "Po zakończeniu interwencji u pacjentki w stanie zagrożenia życia, nasz zespół ratownictwa medycznego z Gdańska zastał przy ambulansie prezent - obraźliwe naklejki na szybie i lusterku" - napisali ratownicy.

Podkreślili, że zawsze starają się parkować tak, by nikomu nie utrudniać przejazdu. "W gęstej zabudowie i wąskich uliczkach miasta, gdy liczy się każda sekunda, nie zawsze da się stanąć idealnie" - wyjaśnili.

W obliczu nagłej sytuacji ratownicy przypadkowo zaparkowali, zastawiając jeden z garaży. Po zakończeniu interwencji zastali nieprzyjemną niespodziankę na szybie i lusterku karetki. Podejrzewają, że przykleiła je właścicielka garażu.

- Niestety zamiast wyrozumiałości - sięgnęła po naklejki z wulgarną grafiką. Nie szukamy konfliktów. Szukamy zrozumienia. Czasem musimy wybrać między przepisami a ludzkim życiem. Wybieramy życie - napisali ratownicy.

🫱 Czasem musimy wybrać między przepisami a ludzkim życiem. Wybieramy życie. ❤️‍🩹 Dziś, po zakończeniu interwencji u... Posted by Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku on Monday, June 23, 2025 Rozwiń

Takie zachowanie może być karalne

Naklejanie tego typu naklejek na cudze samochody - zgodnie z kodeksem wykroczeń - może zostać uznane za złośliwe niepokojenie, za co grozi kara grzywny nawet do 5 tys. zł. Jeśli podczas usuwania naklejki dojdzie do uszkodzenia lakieru lub elementów pojazdu, sprawa może zostać zakwalifikowana jako zniszczenie mienia, a w przypadku szkody powyżej 800 zł – nawet jako przestępstwo. Mimo to ratownicy nie zgłosili sprawy policji.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo