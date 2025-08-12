Ukradł torebkę klientce restauracji. Twierdził, że to część programu telewizyjnego

Gdańsk Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę, tuż przed godziną 20, na ul. Stągiewnej w Gdańsku. 34-latek, wykorzystując nieuwagę klientki jednej z restauracji, ukradł jej torebkę, która powiesiła na krześle, a następnie zaczął uciekać.

Mężczyznę ujęli przechodnie, którzy zareagowali, gdy zobaczyli, jak pokrzywdzona biegnie za sprawcą, krzycząc "złodziej". Odzyskana torebka, warta prawie 1,7 tys. zł, w której były okulary przeciwsłoneczne, wróciła do właścicielki.

- Zatrzymany 34-latek próbował przekonać kobietę, że pracuje w telewizji, a cała sytuacja była ustawiona, by sprawdzić reakcję ludzi. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Dziś usłyszy zarzut za kradzież szczególnie zuchwałą - przekazała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Mężczyzna usłyszy zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej Źródło: KMP Gdańsk

Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi 8 lat więzienia.