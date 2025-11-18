Uciekał przed policją, dostał 210 punktów karnych i mandaty na 31,5 tys. zł

Oficer prasowy gdańskiej policji aps. sztab. Mariusz Chrzanowski podał, że do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w Gdańsku.
- Policjanci ruchu drogowego zmierzyli prędkość jadącego przed nimi audi. Kierujący przekroczył na al. Zwycięstwa dopuszczalną prędkość o 58 km/h i policjanci dali mu sygnały do zatrzymania – relacjonował.
Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał trasą S7
Dodał, że siedzący za kierownicą auta mężczyzna gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Mężczyzna został zatrzymany po kilku kilometrach, na drodze ekspresowej S7.
Policjanci przeprowadzili badania na obecność narkotyków i alkoholu w organizmie oraz sprawdzili jego dane w policyjnych systemach.
Oficer przekazał, że 22-letni obywatel Ukrainy wcześniej, 27 września, również nie zatrzymał się do kontroli drogowej na drodze S6.
Podał, że mężczyzna został doprowadzony do komisariatu i następnego dnia usłyszał dwa zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za wykroczenia, których dopuścił się podczas brawurowej ucieczki przed radiowozem, został ukarany mandatami na kwotę 31,5 tys. zł oraz 210 punktami karnymi.
Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, policyjny dozór oraz obowiązek wpłacenia 5 tys. zł z tytułu poręczenia majątkowego.
Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Gdańsku