Szósta rocznica śmierci Pawła Adamowicza

- Paweł był prawdziwym budowczniczym. Zastał Gdańsk postpeerelowski a zostawił go piękną, europejską metropolią. Europejskie Centrum Solidarności to najważniejszy przykład determinacji Pawła, aby Gdańsk był rozkwitającą, europejską metropolią, która dba o swoje najważniejsze dziedzictwo: o historię wielkiej solidarności, a jednocześnie w nowoczesny sposób szerzy humanitaryzm, prawa człowieka, czyli wartości pierwszej Solidarności, które są wartościami europejskimi i ogólnoludzkimi. To przykład determinacji, ale także wielkiego talentu Pawła w budowaniu mostów współpracy - podkreśliła żona zmarłego prezydenta Gdańska, europosłanka Magdalena Adamowicz.

- Powstanie ECSu wymagało umiejętności godzenia wody z ogniem, posadzenia przy jednym stole już wtedy mocno skłóconych stron polskiej sceny politycznej. Paweł to zrobił i ECS jest dzięki niemu symbolem możliwego pojednania. Pojednania, które niestety szybko zostało zaprzepaszczone, ale dziś, odsłaniając tę tablicę, bardzo liczę, że duch polskiego współdziałania, współpracy i solidarności, który powołał to miejsce do życia, w końcu przemówi nam wszystkim do rozsądku - dodała Magdalena Adamowicz.