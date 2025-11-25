Logo strona główna
Trójmiasto

Spór o połączenie gdańskich instytucji kultury. W tle przyszłość galerii imienia noblisty

gdansk shutterstock_1460207540
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Decyzja o połączeniu Gdańskiej Galerii Miejskiej z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wywołała sprzeciw części środowiska kulturalnego, głównie z powodu obaw o przyszłość Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Krytycy decyzji uważają, że reorganizacja doprowadzi do zniknięcia tej placówki z mapy miasta. Urząd odpiera zarzuty.

We wrześniu gdańscy radni przyjęli uchwałę o zamiarze połączenia Gdańskiej Galerii Miejskiej i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. W uzasadnieniu prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz wskazała, że połączenie ma stworzyć jedną silną jednostkę kultury, zdolną do realizacji szerokiego programu związanego ze sztuką współczesną.

Miasto podkreśliło, że zmiana dotyczy struktury działania instytucji. Ma powstać jedna większa jednostka, a nie - jak zaznaczono - likwidacja którejkolwiek z dotychczasowych form działalności. "Reorganizacja nie oznacza unifikacji, ale budowanie wspólnej przestrzeni dla różnych podejść i praktyk artystycznych" - podano w komunikacie.

Przeciwko decyzji protestują pracownicy obu instytucji. W liście otwartym napisali, że uchwała została podjęta bez rzeczywistych konsultacji z zespołem oraz stroną społeczną, "w atmosferze dezinformacji". W obu jednostkach zatrudnionych jest około 45 osób.

Najmocniej swój sprzeciw wyraża jednak Stowarzyszenie Güntera Grassa. W dniu przyjęcia uchwały poinformowało, że fuzja oznaczać będzie w praktyce usunięcie z przestrzeni miasta Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, działającej jako jeden z oddziałów GGM. Prezes stowarzyszenia prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk przypomina, że byłby to już drugi punkt związany z nazwiskiem pisarza, który znika z miejskich struktur - w 2023 roku zakończono realizację projektu Domu Chodowieckiego i Grassa. Jej zdaniem te decyzje można odbierać jako redukowanie obecności noblisty w instytucjonalnej kulturze Gdańska.

Apel o zachowanie nazwiska Grassa w przestrzeni publicznej skierowali również przedstawiciele środowiska naukowego ze Lwowa oraz honorowy obywatel Gdańska Jerzy Kiszkis. Podkreślili znaczenie pisarza jako jednej z kluczowych postaci kulturowej tożsamości miasta.

Günter Grass - zdjęcie archiwalne
Günter Grass - zdjęcie archiwalne
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Guenther Grass "przysiadł się" na ławeczce do Oskarka
Kassel inspirowany Grassem już pod koniec lipca
Poznańscy uczeni wspominają Güntera Grassa
Poznań

Miasto zapewnia o ochronie dziedzictwa Grassa

Miasto odpiera zarzuty. Przedstawicielka magistratu Marta Formella zapewnia, że reorganizacja nie ma żadnego związku z twórczością Grassa, a jego obecność "jest chroniona, rozwijana i wzmacniana", zwłaszcza w kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia urodzin. Podkreśla, że nazwisko noblisty pozostaje trwałym elementem miejskiej narracji i przestrzeni publicznej.

Magistrat wskazuje także, że nowo powstały Dom Literatury będzie zajmował się dziedzictwem literackim miasta, w tym twórczością Güntera Grassa. W siedzibie instytucji przy ul. Sierocej zaplanowano stałą wystawę o historii literackiego Gdańska, w której dorobek noblisty ma zajmować ważne miejsce. Dom Literatury przygotowuje także specjalną edycję Mapy Literackiej Gdańska poświęconą Grassowi.

Gdańska Galeria Miejska, powołana w 2009 roku, działa obecnie w trzech lokalizacjach, w tym w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul. Szerokiej. CSW Łaźnia, funkcjonujące od 1998 roku, zajmuje się prezentacją sztuki współczesnej i działa w dwóch oddziałach: na Dolnym Mieście oraz w Nowym Porcie.

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
GdańskAleksandra Dulkiewicz
