We wtorek 19 listopada w gdańskim sądzie rozpocznie się proces apelacyjny byłego wiceprezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra K., który został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata za molestowanie małoletniego. Zawiadomienie w tej sprawie złożył zastępca prezydenta miasta w 2021 roku.

Były wiceprezydent Gdańska Piotr K. w pierwszej instancji został uznany za winnego i skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. W kwietniu tego roku przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ został odczytany wyrok w sprawie byłego wiceprezydenta. Prokuratura oskarżyła go o seksualne wykorzystanie małoletniego.

W pierwszej instancji sąd uznał winę oskarżonego i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Sąd orzekł też środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu oraz działalności związanej z edukacją, wychowaniem, opieką i leczeniem małoletnich na okres pięciu lat. Piotr K. nie może też zbliżać się na odległość mniejszą niż 100 metrów i kontaktować się z pokrzywdzonym przez pięć lat.

Zawiadomienie złożył zastępca prezydenta

Jak podał sąd, Piotr K. został oskarżony o to, że poprzez nadużycie zaufania doprowadził małoletniego do poddania się innej czynności seksualnej polegającej na tym, że nakazał pokrzywdzonemu usiąść na kolanach, gładził jego udo, pocałował pokrzywdzonego w rękę oraz klepał go po plecach, tj. o czyn z art. 199 par. 3 kodeksu karnego.