Prześwietlili kontener, nie zawierał tego, co było w dokumentach
Zgodnie z dokumentacją przewozową w przesyłce z Chin miała znajdować się damska odzież oraz artykuły gospodarstwa domowego. Funkcjonariusze wytypowali kontener do kontroli na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przy pomocy prześwietlenia konteneru skanerem RTG.
- Dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych oraz nowoczesnej technologii funkcjonariusze zweryfikowali zawartość kontenera - podaje st. asp. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej.
Znaleźli ponad sześć milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowa ich wartość wynosi ponad siedem milionów złotych.
Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.
Źródło: tvn24.pl