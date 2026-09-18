Trójmiasto Prześwietlili kontener, nie zawierał tego, co było w dokumentach

Ponad sześć milionów papierosów w kontenerze z Chin Źródło wideo: KAS Źródło zdj. gł.: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa

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Zgodnie z dokumentacją przewozową w przesyłce z Chin miała znajdować się damska odzież oraz artykuły gospodarstwa domowego. Funkcjonariusze wytypowali kontener do kontroli na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przy pomocy prześwietlenia konteneru skanerem RTG.

W kontenerze były papierosy Chin Źródło zdjęcia: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

- Dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych oraz nowoczesnej technologii funkcjonariusze zweryfikowali zawartość kontenera - podaje st. asp. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Znaleźli ponad sześć milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowa ich wartość wynosi ponad siedem milionów złotych.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

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