Przejechał na czerwonym i uciekł policji na stację paliw. Nagranie

W piątek w Gdańsku około godziny 23.40 policjanci z gdyńskiej grupy Speed dostrzegli ciemne bmw, które nie zatrzymało się na czerwonym świetle.
Pojechali za nim. "Kierowca po wjeździe na stację paliw porzucił auto i postanowił uciec biegiem" - opisują gdańscy policjanci w mediach społecznościowych.
Funkcjonariusze dogonili kierowcę i przebadali pod kątem trzeźwości. Alkomat pokazał prawie promil w wydychanym powietrzu. Ponadto kierowca nie miał uprawnień do kierowania.
22-latek spędził noc w policyjnym areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
