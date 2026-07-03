Trójmiasto Prokuratura chce przesłuchać notariusza w sprawie kawalerki Nawrockiego. Sąd zwolnił go z tajemnicy Natalia Grzybowska |

Nawrocki o okolicznościach, w jakich nabył mieszkanie od pana Jerzego Źródło wideo: Rymanowski Live Źródło zdj. gł.: TVN24

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Okoliczności transakcji dotyczącej mieszkania między rodziną Nawrockich a Jerzym Ż. są obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście. Śledztwo dotyczy art. 286 Kodeksu karnego, czyli oszustwa.

Jak przekazał w rozmowie z portalem tvn24.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński, prokurator wystąpił do sądu o zwolnienie notariusza z tajemnicy notarialnej. 26 czerwca sąd wydał zgodę w tej sprawie.

- Decyzja sądu jest nieprawomocna. Gdy się uprawomocni, notariusz zostanie przesłuchany przez prokuratora - poinformował.

Dodał, że na tym etapie nie można wskazać terminu czynności.

- Jeżeli notariusz złoży zażalenie, sprawa trafi do sądu wyższej instancji. Jeśli nie, decyzja się uprawomocni i wtedy prokurator będzie mógł wyznaczyć termin przesłuchania - wyjaśnił prokurator.

Na razie nie wiadomo, czy zeznania notariusza mogą mieć wpływ na ewentualne dalsze czynności wobec Karola Nawrockiego. Ta decyzja będzie należała do prokuratora prowadzącego postępowanie.

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Kawalerka Karola Nawrockiego

Sprawa kawalerki Jerzego Ż. to pokłosie publikacji Onetu, który w czasie kampanii wyborczej ujawnił, że - wbrew deklaracjom - ówczesny kandydat na urząd prezydenta Karol Nawrocki nie jest właścicielem jednego, lecz dwóch mieszkań. Oprócz mieszkania rodzinnego posiada również kawalerkę. Jak tłumaczył Nawrocki i jego sztab, przejął ją od starszego mężczyzny w zamian za opiekę. Jerzy Ż. trafił jednak do domu opieki społecznej.

Zdaniem Nawrockiego, nabycie przez niego kawalerki "dokonało się w pełni zgodnie z prawem". W internetowym programie Bogdana Rymanowskiego mówił, że kwestia pomocy udzielanej przez niego Jerzemu Ż. i nabycie mieszkania to oddzielne sprawy. Oświadczył, że w kwestii mieszkania nie ma sobie nic do zarzucenia.

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Poseł PiS Przemysław Czarnek tłumaczył wtedy, że Jerzy Ż. wykupił od miasta na własność mieszkanie komunalne, w którym mieszkał, z bonifikatą, za 10 proc. wartości, za pieniądze, które pożyczył mu Nawrocki. Poseł PiS dodał, że w 2012 r. Nawrocki i jego żona zawarli z panem Jerzym umowę dotyczącą zobowiązania się do kupna mieszkania mężczyzny nie później niż do końca marca 2017 r. Jak dodał, w księgach wieczystych widnieje umowa sprzedaży mieszkania oraz akt notarialny z 6 marca 2017 roku, które potwierdzają, że Jerzy Ż. sprzedał Nawrockiemu i jego żonie mieszkanie za 120 tys. zł.

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