Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że w jednym z supermarketów pracuje nieuczciwy pracownik, który oszukuje swojego pracodawcę.

Policjanci ustalili, że 35-latek okradał sklep podczas pomocy klientom przy płatności gotówką w kasach samoobsługowych. Ekspedient miał wkładać większość gotówki do kieszeni, a nabijać na kasę towary o niskiej wartości jak reklamówki czy zapalniczki.

Do oszustw miało dochodzić od 23 sierpnia do 13 września tego roku. Łącznie ukradziono ponad 11 tysięcy złotych. 35-latek usłyszał 114 zarzutów oszustwa, grozi mu do ośmiu lat więzienia.