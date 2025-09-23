Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że w jednym z supermarketów pracuje nieuczciwy pracownik, który oszukuje swojego pracodawcę.
Policjanci ustalili, że 35-latek okradał sklep podczas pomocy klientom przy płatności gotówką w kasach samoobsługowych. Ekspedient miał wkładać większość gotówki do kieszeni, a nabijać na kasę towary o niskiej wartości jak reklamówki czy zapalniczki.
Do oszustw miało dochodzić od 23 sierpnia do 13 września tego roku. Łącznie ukradziono ponad 11 tysięcy złotych. 35-latek usłyszał 114 zarzutów oszustwa, grozi mu do ośmiu lat więzienia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: Matylda Rozpędek
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Pomorska