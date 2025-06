Gwałt w Gdańsku. Policja szuka tego mężczyzny

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Maps

Do gwałtu doszło 14 czerwca przy ulicy Kampinoskiej w Gdańsku. "Podczas pracy nad tą sprawą policjanci sporządzili portret pamięciowy mężczyzny, który odpowiada za to przestępstwo" - przekazano w komunikacie. I dodano, że mężczyzna jest niebezpieczny.

Szukają mężczyzny z portretu pamięciowego

Poszukiwany wygląda na 30 lat, ma szczupłą budowę ciała i ciemne krótkie włosy z grzywką. Jak podano, ma też duże dłonie, a na lewej ręce znamiona, wyglądające jak przypalenia skóry.

"Mężczyzna mówił w języku polskim, bez akcentu i wad wymowy" - podkreślili policjanci. W chwili zdarzenia miał na sobie czarną kurtkę bomberkę, czarne buty i czarne dżinsowe spodnie.

Policjanci badają sprawę gwałtu. Szukają tego mężczyzny Źródło: KMP Gdańsk

Policja prosi o pomoc

"Prosimy o kontakt wszystkie osoby posiadające pojazdy wyposażone w wideorejestratory, które poruszały się w dniu 14 czerwca w godz. 5-10 ulicami Kampinowska, Białowieska, Niepołomicka, Augustowska, Pętla Świętokrzyska, Raduńska do Parku Oruńskiego, Świętokrzyska, Srebrna lub były zaparkowane przy tych ulicach" - zaapelowano. O kontakt proszone są też " wszystkie osoby, które 14 czerwca 2025 r. były świadkami zdarzenia lub widziały w pobliżu poszukiwanego mężczyznę, a także osoby, które mają przydatne dla prowadzonego śledztwa informacje".

To nie koniec apeli policjantów. Zwracają się też do wszystkich tych, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają informacje, które pomogą w ustaleniu jego tożsamości. "Informacje można przekazać, dzwoniąc pod numer telefonu 47 74 16 183 - Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, nr alarmowy 112 lub zgłaszając się do najbliższej jednostki policji, a także wysyłając na adres poczty wds.gdansk@gd.policja.gov.pl" - podano w komunikacie.

Gdańscy policjanci podkreślili, że teren, gdzie doszło do zdarzenia i jego okolice, pozostają pod ścisłym nadzorem patroli.

