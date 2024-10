Onkolog skazany za molestowanie pacjentek. Ruszył proces odwoławczy

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces apelacyjny 68-letniego chirurga onkologa, Marka Ł. W listopadzie ubiegłego roku sąd pierwszej instancji uznał go za winnego 119 zarzutów, w tym doprowadzenia pacjentek do kontaktów seksualnych pod pozorem badań lekarskich. W dziewięciu przypadkach miało dojść do obcowania płciowego, a w pozostałych 110 - do poddania się innej czynności seksualnej. Sąd skazał Marka Ł. na 10 lat więzienia i 10 lat zakazu wykonywania zawodu lekarza. Ponadto Marek Ł. musi zapłacić dziewięciu pokrzywdzonym pacjentkom po 30 tys. złotych, a kolejnym 80 – po 20 tys. zł. Sąd nakazał też oskarżonemu zapłatę 68 tys. zł kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa.